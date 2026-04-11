Trwa święto miłośników motoryzacji. Moto Session już w ten weekend

Olka Mazur
2026-04-11 10:18

Nie zabraknie ryku silników, pisku opon, błysku karoserii i wielu emocji. W sobotę i w niedzielę na Targach Lublin odbywa się tegoroczna edycja Moto Session. To połączenie targów motoryzacyjnych z ekstremalnymi pokazami.

Moto Session 2024 w Lublinie. Imponujące auta, pokazy driftu, trialu i zapach spalin

Autor: PW

Jak zapowiadają organizatorzy wydarzenia na piętnastu tysiącach metrów kwadratowych będzie można zobaczyć wystawy samochodów i motocykli. Wśród nich nie zabraknie znanych i popularnych marek, ale też motoryzacyjnych perełek i klasyków. Pojawią się także auta egzotyczne i tuningowane.

Na tych, którzy lubią mocne wrażenia i adrenalinę czekają ekstremalne pokazy driftu i stuntu.

Moto Session odbywa się na Targach Lublin przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie. Niesamowite samochody i motocykle będziecie mogli zobaczyć w sobotę i niedzielę (11-12 kwietnia) w godzinach 10:00-18:00.

