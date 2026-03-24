Trwa remont w jednym z najstarszych parków w Lublinie. Wiemy, kiedy będzie gotowy

Postępy prac widoczne gołym okiem

Trwająca rewitalizacja Parku Bronowickiego obejmuje obszar ponad 2,5 hektara i realizowana jest dzięki unijnemu wsparciu. W ostatnich miesiącach wykonawca zakończył istotny etap robót drogowych, obejmujący budowę głównych alejek z płyt granitowych oraz instalacji podziemnych – elektrycznych, teletechnicznych, wodociągowych i kanalizacji deszczowej. Dzięki temu możliwe było przejście do kolejnych działań, przede wszystkim związanych z zielenią.

– W Parku Bronowickim wyraźnie widzimy postępy prowadzonych prac w różnych obszarach. Wykonawca zakończył część robót z branży drogowej związanych z budową alejek oraz uzbrojenia terenu, i dzięki temu mógł przejść do kolejnego etapu inwestycji, czyli prac zieleniarskich, których efekty zobaczymy jeszcze w tym sezonie. Równolegle przygotowuje się do budowy placu zabaw wraz z parkiem wodnym z różnymi ciekawymi urządzeniami dla najmłodszych. Park w nowej odsłonie udostępnimy mieszkańcom już na początku lata – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Na terenie parku powstają nowe alejki o nawierzchni mineralnej, montowane są metalowe obrzeża, trwa budowa ogrodzenia, murków oporowych oraz nowych wejść. Zmienione zostanie także główne wejście od strony ulic Bronowickiej i Fabrycznej, które zyska bardziej reprezentacyjny charakter.

Nowa zieleń i tysiące nasadzeń

Jednym z najważniejszych elementów inwestycji jest kompleksowe odnowienie zieleni. Projekt zakłada układ piętrowy roślinności, dostosowany do warunków świetlnych i glebowych. W parku pojawi się aż 100 nowych drzew – zarówno rodzimych, jak i egzotycznych, w tym tulipanowce, sosny wejmutki czy choiny kanadyjskie, a także klony, dęby i ozdobne wiśnie.

Zaplanowano także nasadzenie 375 krzewów oraz ponad 700 roślin przy głównych wejściach. Dużą atrakcją będą rozległe łąki bylinowe o powierzchni 3,5 tys. m², złożone z ponad 71 tys. roślin cebulowych i 20 tys. bylin. Już teraz wykonano około 30 proc. trawników, głównie wewnątrz pętli spacerowej.

Jeszcze jesienią posadzono żywopłot z grabów od strony ul. Fabrycznej. Trwają także prace przy kompozycjach roślinnych w różnych częściach parku, które mają podkreślić jego estetykę i różnorodność przez cały sezon.

Nowoczesność i dostępność

Rewitalizacja ma przywrócić historyczny charakter parku, ale jednocześnie wzbogacić go o nowoczesne rozwiązania. W przestrzeni pojawią się ławki, stoliki piknikowe, stojaki rowerowe oraz urządzenia siłowni zewnętrznej. Powstanie także plac zabaw z elementami wodnymi i naturalną nawierzchnią.

Duży nacisk położono na dostępność – zaplanowano przebudowę schodów, budowę pochylni dla wózków, a także instalację tyflomap i ścieżek dotykowych. Na placu zabaw pojawią się urządzenia integracyjne, dzięki czemu przestrzeń będzie przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami.

Park zostanie wyposażony w klasyczne oświetlenie oraz nowoczesny monitoring, co ma poprawić bezpieczeństwo użytkowników

Kiedy zakończenie inwestycji?

Choć mieszkańcy będą mogli korzystać z parku już na początku lata, całkowity termin realizacji inwestycji wyznaczono na 30 listopada 2026 roku. Rewaloryzację prowadzi spółka STRABAG, a jej koszt to 8,6 mln zł. Cały projekt, wart ponad 8,9 mln zł, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021–2027.

