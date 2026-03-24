Trwa remont w jednym z najstarszych parków w Lublinie. Wiemy, kiedy będzie gotowy

Marta Grabiec
Marta Grabiec
2026-03-24 13:01

Rewitalizacja Parku Bronowickiego w Lublinie nabiera tempa. W jednym z najstarszych miejskich parków zakończono już część kluczowych prac infrastrukturalnych, a inwestycja wchodzi w kolejny etap. Mieszkańcy mogą liczyć nie tylko na odtworzenie historycznego układu przestrzeni, ale też zupełnie nowe funkcje rekreacyjne. Miasto zapowiada, że odnowiony park zostanie udostępniony już na początku lata, choć całość inwestycji potrwa dłużej.

Postępy prac widoczne gołym okiem

Trwająca rewitalizacja Parku Bronowickiego obejmuje obszar ponad 2,5 hektara i realizowana jest dzięki unijnemu wsparciu. W ostatnich miesiącach wykonawca zakończył istotny etap robót drogowych, obejmujący budowę głównych alejek z płyt granitowych oraz instalacji podziemnych – elektrycznych, teletechnicznych, wodociągowych i kanalizacji deszczowej. Dzięki temu możliwe było przejście do kolejnych działań, przede wszystkim związanych z zielenią.

– W Parku Bronowickim wyraźnie widzimy postępy prowadzonych prac w różnych obszarach. Wykonawca zakończył część robót z branży drogowej związanych z budową alejek oraz uzbrojenia terenu, i dzięki temu mógł przejść do kolejnego etapu inwestycji, czyli prac zieleniarskich, których efekty zobaczymy jeszcze w tym sezonie. Równolegle przygotowuje się do budowy placu zabaw wraz z parkiem wodnym z różnymi ciekawymi urządzeniami dla najmłodszych. Park w nowej odsłonie udostępnimy mieszkańcom już na początku lata – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Jarmark Wielkanocny w Lublinie

Na terenie parku powstają nowe alejki o nawierzchni mineralnej, montowane są metalowe obrzeża, trwa budowa ogrodzenia, murków oporowych oraz nowych wejść. Zmienione zostanie także główne wejście od strony ulic Bronowickiej i Fabrycznej, które zyska bardziej reprezentacyjny charakter.

Nowa zieleń i tysiące nasadzeń

Jednym z najważniejszych elementów inwestycji jest kompleksowe odnowienie zieleni. Projekt zakłada układ piętrowy roślinności, dostosowany do warunków świetlnych i glebowych. W parku pojawi się aż 100 nowych drzew – zarówno rodzimych, jak i egzotycznych, w tym tulipanowce, sosny wejmutki czy choiny kanadyjskie, a także klony, dęby i ozdobne wiśnie.

Zaplanowano także nasadzenie 375 krzewów oraz ponad 700 roślin przy głównych wejściach. Dużą atrakcją będą rozległe łąki bylinowe o powierzchni 3,5 tys. m², złożone z ponad 71 tys. roślin cebulowych i 20 tys. bylin. Już teraz wykonano około 30 proc. trawników, głównie wewnątrz pętli spacerowej.

Jeszcze jesienią posadzono żywopłot z grabów od strony ul. Fabrycznej. Trwają także prace przy kompozycjach roślinnych w różnych częściach parku, które mają podkreślić jego estetykę i różnorodność przez cały sezon.

Nowoczesność i dostępność

Rewitalizacja ma przywrócić historyczny charakter parku, ale jednocześnie wzbogacić go o nowoczesne rozwiązania. W przestrzeni pojawią się ławki, stoliki piknikowe, stojaki rowerowe oraz urządzenia siłowni zewnętrznej. Powstanie także plac zabaw z elementami wodnymi i naturalną nawierzchnią.

Duży nacisk położono na dostępność – zaplanowano przebudowę schodów, budowę pochylni dla wózków, a także instalację tyflomap i ścieżek dotykowych. Na placu zabaw pojawią się urządzenia integracyjne, dzięki czemu przestrzeń będzie przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami.

Park zostanie wyposażony w klasyczne oświetlenie oraz nowoczesny monitoring, co ma poprawić bezpieczeństwo użytkowników

Kiedy zakończenie inwestycji?

Choć mieszkańcy będą mogli korzystać z parku już na początku lata, całkowity termin realizacji inwestycji wyznaczono na 30 listopada 2026 roku. Rewaloryzację prowadzi spółka STRABAG, a jej koszt to 8,6 mln zł. Cały projekt, wart ponad 8,9 mln zł, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021–2027.

Zobacz także: Trwa przebudowa parku Bronowickiego w Lublinie

Rewitalizacja parku Bronowickiego w lublinie - postęp prac na koniec lipca 2025
