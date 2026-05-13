"Tramwaj zwany pożądaniem" na Lublinaliach. Studenci medycyny zachęcają do bezpłatnych badań

„Tramwaj zwany pożądaniem” to projekt realizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland w 19 miastach akademickich w Polsce. W Lublinie akcja odbywa się cyklicznie – poprzednia edycja miała miejsce zimą, kiedy to edukatorzy rozmawiali z mieszkańcami wewnątrz kursującego po mieście trolejbusu.

Oprócz tego w listopadzie zawsze prowadzimy akcję z okazji Światowego Dnia AIDS. Najczęściej organizowana jest ona w galeriach handlowych, gdzie można się przebadać oraz porozmawiać ze specjalistami. Jeśli chodzi o osoby, które niekoniecznie chciałyby brać udział w takiej akcji, trzeba pamiętać, że temat wciąż bywa tabu i wiele osób po prostu się wstydzi. My zachęcamy do otwartej dyskusji na ten temat oraz do edukowania się. W ostatnich dniach pod postem promującym akcję, opublikowanym przez pewien portal informacyjny, pojawiło się wiele prześmiewczych komentarzy oraz reakcji. To doskonały dowód na to, jak bardzo takie działania są potrzebne i jak wiele osób wciąż nie ma wiedzy na temat zdrowia reprodukcyjnego - podkreśla Julia Knap koordynatorka.

Na miejscu obecni będą edukatorzy oraz konsultanci ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”, którzy odpowiedzą na trudne pytania i przeprowadzą rozmowy przed oraz po teście.

Bardzo ważne jest, aby wiedzieć, jak zabezpieczać się przed chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz że skuteczną formą ochrony jest antykoncepcja mechaniczna. Wiele osób nie wie również, że istnieje możliwość terapii poekspozycyjnej oraz przedekspozycyjnej. Najważniejsze jest to, aby regularnie się badać, ponieważ świadomość własnego stanu zdrowia jest podstawą profilaktyki i skutecznego leczenia - dodaje Knap.

Akcja jest ogólnopolska, a jej tegoroczna lubelska edycja przyjmie formę stacjonarną. Specjalne stoisko edukacyjne będzie można znaleźć na błoniach Browaru Perła przy ulicy Bernardyńskiej w godzinach od 17 do ok. 22.

