Ten prezent komunijny Polacy wybierają najczęściej. Wyniki raportu nie pozostawiają złudzeń

Pierwsza Komunia Święta 2026. Jakie upominki królują?

Okres komunijny w naszym kraju wystartował i z pewnością potrwa do połowy czerwca. Tysiące młodych ludzi z całej Polski po raz pierwszy przystąpi do sakramentu Eucharystii. Z tej okazji światło dzienne ujrzał raport "Komunijne prezenty Polaków. Trendy 2026", przygotowany przez UCE Research we współpracy z firmą Briju. Dokument ten rzuca światło na to, co najczęściej wręczamy z okazji Pierwszej Komunii i jakie tendencje dominują w tym sezonie.

Gotówka na komunię. Pieniądze to najpopularniejszy wybór

Z analizy jasno wynika, że blisko 31 procent ankietowanych uznaje gotówkę za najlepszy podarunek komunijny. Dla przeważającej grupy jest to opcja najbardziej pragmatyczna i najmniej ryzykowna. Podarowanie pieniędzy chroni przed zakupem nietrafionego przedmiotu, a zarazem pozwala obdarowanemu oraz jego opiekunom na swobodne rozdysponowanie sumy. Taka decyzja wpisuje się w nowoczesne spojrzenie na prezenty – stawia się na funkcjonalność i elastyczność. Koperta z pieniędzmi to dowód na to, jak bardzo zmieniły się tradycje związane z celebrowaniem tego sakramentu.

Kolejną niezwykle popularną opcją jest wręczenie gotówki wraz z niewielkim podarunkiem. Na taki gest decyduje się blisko 18 procent badanych. Polacy coraz chętniej starają się łączyć walor praktyczny z ładunkiem emocjonalnym, aby dziecko zyskało materialną pamiątkę z tej wyjątkowej chwili.

Specjaliści zaznaczają, że sama koperta lub transfer środków nie tworzą więzi i wspomnień. Z tego powodu znaczna część gości dodaje do pieniędzy łańcuszek, ozdoby, księgę pamiątkową bądź inny zindywidualizowany gadżet. Takie upominki mają za zadanie przywoływać pamięć o tym uroczystym dniu nawet po dekadach.

Prezenty na komunię 2026. Tradycyjne dewocjonalia tracą na znaczeniu

Zestawienie uwidacznia również odczuwalny spadek zainteresowania podarunkami ściśle związanymi z religią. Tylko co 10 respondent decyduje się na zakup krzyżyka, medalika bądź innej świętej pamiątki. Zbliżona liczba osób preferuje pamiątkową biżuterię, na przykład zegarek czy spersonalizowany pierścionek. Wyniki te dobitnie pokazują, że klasyczne podejście do prezentów komunijnych przechodzi wyraźną transformację.