Tragiczne wypadek w woj. lubelskim. Pasażer fiata zginął na miejscu

Wypadek na skrzyżowaniu w Tarkawicy

Wstępne analizy funkcjonariuszy wskazują, że osoba prowadząca fiata zignorowała znaki i wjechała na skrzyżowanie bez odpowiedniego upewnienia się o bezpieczeństwie. Skutkowało to gwałtownym uderzeniem w nadjeżdżającego busa marki Opel.

Sytuacja wymagała pilnego wsparcia z powietrza, dlatego do akcji zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Medyczna maszyna wylądowała w bezpośrednim sąsiedztwie rozbitych pojazdów, by ratownicy mogli niezwłocznie rozpocząć walkę o zdrowie poszkodowanych uczestników ruchu.

Sonda Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy? Tak Nie

Śmiertelne skutki zderzenia w powiecie lubartowskim

Mimo błyskawicznej reakcji i wysiłku ratowników, bilans tego zdarzenia okazał się niezwykle ponury. Pasażer podróżujący samochodem osobowym zmarł jeszcze przed przetransportowaniem do szpitala. Teren został szczelnie zabezpieczony, by mundurowi mogli przeprowadzić precyzyjne oględziny miejsca tragedii.

Pracujący w Tarkawicy śledczy krok po kroku rekonstruują przebieg tego dramatycznego poranka. Główna hipoteza zakłada, że bezpośrednią przyczyną katastrofy było całkowite zignorowanie obowiązku ustąpienia pierwszeństwa przejazdu przez prowadzącego auto osobowe.

Policja apeluje o rozwagę na drogach

Mundurowi wykorzystują to zdarzenie jako kolejny pretekst do ostrzeżenia zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego. Stróże prawa dobitnie zaznaczają, że nawet doskonała pogoda i świetna przejrzystość powietrza nie uchronią nas przed nieszczęściem. Przestrzeganie obowiązujących przepisów i zachowanie maksymalnego skupienia to jedyne gwarancje bezpiecznego powrotu do domu.

9