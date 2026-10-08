Ciało 75-latka odnalezione pod gruzami po wybuchu gazu. Eksplozja w domu

Dramat w Miłków-Kolonia. Służby na miejscu po wybuchu

Zgłoszenie o dramatycznym incydencie dotarło do służb w czwartek, 8 października, krótko po godzinie 12:10. Zdarzenie miało miejsce w miejscowości Miłków-Kolonia, położonej w powiecie parczewskim. Wybuch całkowicie zniszczył jednorodzinny dom murowany. Ze wstępnych ocen wynika, że przyczyną tragedii mógł być wybuch gazu. Policja i prokuratura od razu przystąpiły do szczegółowego wyjaśniania okoliczności tego zdarzenia.

Strażacy odnaleźli zwłoki 75-latka w gruzach domu

Polska Agencja Prasowa powołała się na słowa młodszego brygadiera Krzysztofa Fili, oficera prasowego parczewskiej straży pożarnej. Z relacji funkcjonariusza wynika, że około godziny 17:00 udało się odnaleźć ciało starszego mężczyzny. Zmarły to mieszkaniec budynku. Tę tragiczną wiadomość o znalezieniu 75-latka zweryfikowała również młodsza aspirant Ewelina Semeniuk, reprezentująca lokalną policję.

Akcja poszukiwawcza

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez młodszego brygadiera Krzysztofa Filę, na miejscu katastrofy cały czas działa ponad 50 strażaków, którzy przeszukują gruzowisko pod kątem kolejnych ewentualnych ofiar. Służby ratunkowe, w tym załogi pogotowia, jednostki policji oraz przedstawiciele prokuratury, niezmiennie prowadzą czynności mające na celu ustalenie ostatecznych przyczyn tego dramatycznego zdarzenia.