Alert RCB wysłano do mieszkańców wybranych powiatów województwa lubelskiego.

Powodem ostrzeżenia jest rosyjski atak powietrzny na Ukrainie.

Podniesiono gotowość systemu obrony powietrznej RP, a sytuacja jest monitorowana.

BYŁY OFICER WYWIADU O RCB, SZPIEGACH I MANIPULACJACH

Pilny alert RCB. Te powiaty objęto ostrzeżeniem

W komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa czytamy:

„UWAGA! ROSYJSKI ATAK POWIETRZNY NA UKRAINIE. SYTUACJA JEST MONITOROWANA. PODNIESIONO GOTOWOŚĆ SYSTEMU OBRONY POWIETRZNEJ RP. OCZEKUJ DALSZYCH KOMUNIKATÓW”.

Ostrzeżenie otrzymali mieszkańcy powiatów: włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego i biłgorajskiego, a także Chełma i Zamościa.

Sytuacja jest monitorowana

Alert obowiązuje do odwołania. W komunikacie nie podano dodatkowych szczegółów dotyczących przebiegu rosyjskiego ataku ani ewentualnych zagrożeń po polskiej stronie granicy. Mieszkańcy objętych ostrzeżeniem terenów powinni śledzić kolejne oficjalne komunikaty i stosować się do przekazywanych zaleceń.