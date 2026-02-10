To słowiańskie imię powraca. Od lat częstotliwość nadań wzrasta. Wracamy do tradycji?

Słowiańskie imiona wracają do łask, a jedno z nich, zapomniane przez lata, odnotowuje zaskakujący wzrost popularności.

Staropolskie imię, oznaczające "chwałę Bożą", ma bogatą historię i symbolikę, a jego nadania rosną z roku na rok.

Czy ten trend oznacza powrót do tradycji i ponowne odkrywanie naszych kulturowych korzeni?

Jakie imiona wybierają współcześni rodzice?

Imiona od zawsze odzwierciedlały panujące trendy, zmiany społeczne i kulturowe inspiracje. W ostatnich dekadach coraz częściej wybierane są te nowoczesne, brzmiące światowo i zapożyczone z innych języków, podczas gdy tradycyjne, słowiańskie imiona stopniowo schodzą na dalszy plan. Niestety trzeba to przyznać - w cieniu zagranicznych mód wiele dawnych imion niemal zniknęło z codziennego użycia. Na szczęście coraz częściej w statystykach można dostrzec wyraźny "przebłysk" nadziei - sygnał, że być może nadchodzi powrót do tradycji i ponowne docenienie rodzimych korzeni.

Powrót do tradycji. Słowiańskie imiona znów budzą zainteresowanie

Słowiańskie imiona, choć dziś są zdecydowanie mniej popularne niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, na przykład w czasach PRL, powoli zaczynają wracać do łask. Przez długi czas ustępowały miejsca nowoczesnym, często zagranicznym odpowiednikom, jednak coraz więcej rodziców ponownie dostrzega ich wyjątkowe brzmienie, bogatą symbolikę i silne zakorzenienie w tradycji. Taki schemat można zauważyć m.in. analizując ilość nadań imienia Bogusława. Okazuje się, że w ostatnich latach odnotowuje się tutaj duży wzrost.

Imię Bogusława: pochodzenie i znaczenie

Imię Bogusława ma staropolskie, słowiańskie pochodzenie i należy do grupy imion dwuczłonowych, bardzo charakterystycznych dla dawnej Polski. Etymologicznie imię można rozumieć jako "ta, która chwali Boga" lub "chwała Boża", co wskazuje na jego głęboko symboliczne i religijne znaczenie. Co ciekawe, imię to często występowało w rodach możnowładczych i rycerskich, co miało podkreślać godność, prestiż oraz dobrą reputację rodu. W XX wieku przeżywało swój renesans, zwłaszcza w latach 50. i 60.

Obecnie w Polsce imię Bogusława nosi 45 946 Polek, a ilość nadań rośnie.

2021 rok - 0 nadań

2022 rok - 2 nadania

2023 rok - 3 nadania

2024 rok - 4 nadania

2025 rok - 6 nadań.