To słowiańskie imię powraca. Od lat częstotliwość nadań wzrasta. Wracamy do tradycji?

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-02-10 22:41

Nie tylko moda na ubrania sprzed lat powraca do łask. Okazuje się, że coraz częściej sięgamy także po dawne, słowiańskie imiona. Jedno z nich przez długi czas niemal zapomniane, od kilku lat notuje wyraźny wzrost popularności, skłaniając do pytania, czy wracamy do tradycji i na nowo odkrywamy własne kulturowe korzenie?

To imię nosi zaledwie 23 kobiety. Choć Rada Języka Polskiego odradza jego nadawanie, w 2025 roku otrzymało je 3 dziewczynki

i

Autor: svetlanasokolova/Freepik/ Freepik.com
  • Słowiańskie imiona wracają do łask, a jedno z nich, zapomniane przez lata, odnotowuje zaskakujący wzrost popularności.
  • Staropolskie imię, oznaczające "chwałę Bożą", ma bogatą historię i symbolikę, a jego nadania rosną z roku na rok.
  • Czy ten trend oznacza powrót do tradycji i ponowne odkrywanie naszych kulturowych korzeni?

Jakie imiona wybierają współcześni rodzice?

Imiona od zawsze odzwierciedlały panujące trendy, zmiany społeczne i kulturowe inspiracje. W ostatnich dekadach coraz częściej wybierane są te nowoczesne, brzmiące światowo i zapożyczone z innych języków, podczas gdy tradycyjne, słowiańskie imiona stopniowo schodzą na dalszy plan. Niestety trzeba to przyznać - w cieniu zagranicznych mód wiele dawnych imion niemal zniknęło z codziennego użycia. Na szczęście coraz częściej w statystykach można dostrzec wyraźny "przebłysk" nadziei - sygnał, że być może nadchodzi powrót do tradycji i ponowne docenienie rodzimych korzeni.

Polecany artykuł:

W Hiszpanii brzmi jak powitanie. W Polsce to jedno z najpopularniejszych imion

Powrót do tradycji. Słowiańskie imiona znów budzą zainteresowanie

Słowiańskie imiona, choć dziś są zdecydowanie mniej popularne niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, na przykład w czasach PRL, powoli zaczynają wracać do łask. Przez długi czas ustępowały miejsca nowoczesnym, często zagranicznym odpowiednikom, jednak coraz więcej rodziców ponownie dostrzega ich wyjątkowe brzmienie, bogatą symbolikę i silne zakorzenienie w tradycji. Taki schemat można zauważyć m.in. analizując ilość nadań imienia Bogusława. Okazuje się, że w ostatnich latach odnotowuje się tutaj duży wzrost.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Zakazane imiona na świecie

Dziecko nie chce się już przytulać. Dlaczego?
Galeria zdjęć 13

Imię Bogusława: pochodzenie i znaczenie

Imię Bogusława ma staropolskie, słowiańskie pochodzenie i należy do grupy imion dwuczłonowych, bardzo charakterystycznych dla dawnej Polski. Etymologicznie imię można rozumieć jako "ta, która chwali Boga" lub "chwała Boża", co wskazuje na jego głęboko symboliczne i religijne znaczenie. Co ciekawe, imię to często występowało w rodach możnowładczych i rycerskich, co miało podkreślać godność, prestiż oraz dobrą reputację rodu. W XX wieku przeżywało swój renesans, zwłaszcza w latach 50. i 60.

Imię Bogusława

Obecnie w Polsce imię Bogusława nosi 45 946 Polek, a ilość nadań rośnie.

  • 2021 rok - 0 nadań
  • 2022 rok - 2 nadania
  • 2023 rok - 3 nadania
  • 2024 rok - 4 nadania
  • 2025 rok - 6 nadań.
QUIZ. Najsłynniejsze aktorki PRL. Pamiętasz ich imiona? Janda, Brylska, Dymna i inne
Pytanie 1 z 20
Dymna ma na imię:
imiona
imiona żeńskie