Miejskie żłobki w Lublinie zapraszają na dni otwarte. Co będzie działo się w Żłobku nr 8 przy ul. Nałkowskich?

Po co dni otwarte w żłobkach?

Moment, w którym trzeba zostawić własne dziecko pod opiekę innych osób jest dla rodziców zawsze trudny. Jeszcze trudniejszy jest dla maluchów. Dlatego „ciocie” ze żłobków dają z siebie wszystko, aby te sytuacje były jak najmniej stresujące. Dla wszystkich.

Idea dni otwartych ma budować pomost między rodzicami i ich dziećmi, a kadrą żłobka. To czas, gdy bez pośpiechu, bez myślenia o konieczności pójścia do pracy, można razem z własnym potomkiem poznać „od środka” żłobek – miejsce, w którym nasze dziecko będzie wkrótce spędzało kilka godzin dziennie.

Co będzie się działo w trakcie dni otwartych?

Spotkania będą okazją do bliższego poznania lubelskich placówek (w tym - kadry opiekuńczej), oferty prowadzonych zajęć, propozycji zabaw wspierających rozwój samodzielności i wrodzonych zdolności najmłodszych. Dla maluszków będzie to okazja do doskonałej zabawy z rówieśnikami, natomiast dla rodziców - szansa na poznanie warunków opieki oraz oferty zajęć przygotowanych dla najmłodszych.

Najbliższa okazja będzie w środę (11.02) dla mieszkańców dzielnicy Wrotków. Żłobek Miejski nr 8 przy ul. Nałkowskich zaprasza od godz. 12:30.

Jakie propozycje ma Miejski Żłobek nr 8 w Lublinie?

Dni otwarte to w naszej placówce element naszego własnego programu Radosny Maluch. Wystartowaliśmy już 22 października. Program został stworzony dla rodziców, którzy planują przygodę żłobkową dla swojej pociechy. Jest też skierowany do rodziców, którzy w okresie jesienno-zimowym potrzebują zapewnić kontakt z rówieśnikami swojemu maluchowi. Program Radosny Maluch to w założeniach 12 spotkań. Każde jest przygotowywane przez panie opiekunki, które opracowują zabawy, zadania, zajęcia dostosowane dla dzieci w wieku od szóstego miesiąca do trzeciego roku życia. Staramy się, aby formy były różnorodne. Prezentujemy na tych zajęciach różne zajęcia dodatkowe, które mamy w ofercie. Prowadzimy spotkanie z dietetykiem, który opowiada o żywieniu naszych maluchów w naszej placówce. Staramy się pokazać naszą pracę jak największemu gronu rodziców – mówi Katarzyna Urbańska-Starzyńska, dyrektor Miejskiego Żłobka nr 8 w Lublinie.

Zajęcia w środę (11.02) poprowadzi pani Julia, która w żłobku zajmuje się ćwiczeniami z rytmiki. Będzie można także poznać dyrekcję, opiekunki (pieszczotliwie nazywane przez dzieci i rodziców „ciociami”) oraz żłobkową psycholog.

Dylemat rodziców: posłać dziecko do żłobka, czy zostawić w domu?

Rodziców małych dzieci (około 1. roku życia) można podzielić na dwie grupy: na tych, którzy mogą pozwolić sobie na pozostawienie dziecka w domu (pomagają dziadkowie czy opiekunki), oraz tych, którzy chociażby z powodu powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim, muszą zdecydować się na posyłanie dziecka do żłobka.

Jakie są plusy tej drugiej opcji?

Bardzo ważnym procesem u tak małego dziecka jest proces społeczny. Jest to budowanie więzi i relacji. Jest to kluczowe i naprawdę pomocne na dalszych etapach edukacji, w przedszkolu i szkole. To pierwszy etap, najtrudniejszy, bo to my jesteśmy pierwszą placówką, która wam, rodzicom, „odbiera” tego malucha, więc staramy się - wychodząc naprzeciw waszym oczekiwaniom - przez właśnie takie spotkania, budować relację z wami, żeby było wam łatwiej – przekonuje Urbańska-Starzyńska.

Wcześniejszy pobyt w żłobku zdecydowanie ułatwia małemu dziecku „wejście” do przedszkola.

Dziecku jest zdecydowanie łatwiej wejść w grupę rówieśniczą. Przebieg adaptacji w przedszkolu jest dużo krótszy. To jest kwestia trzech, czterech dni, zaakceptowania nowego miejsca, ale już sama forma bycia w otoczeniu, w grupie społecznej jest już dla dziecka bardzo swobodna. Jest dziecko oswojone już z tym. Tak naprawdę na nas, na żłobkach, spoczywa największy ciężar tego procesu, pierwszego procesu uspołeczniania tego malucha, „oderwania” go od rodziców, tej pierwszej rozłąki. Nie bójmy się tego. Jest wsparcie z naszej strony, właśnie poprzez takie programy, które stworzyliśmy dla was, jako rodziców, którzy wracają na rynek pracy – mówi dyrektor Żłobka nr 8 w Lublinie.

Z minusów – częstsze chorowanie dzieci, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

Jak wygląda adaptacja dziecka do dłuższego przebywania w żłobku?

Pierwsze dni pobytu dziecka będą odbywały się w obecności rodzica, czyli będziemy pomalutku i łagodnie, jeszcze łagodniej niż do tej pory, wchodzić w ten proces rozłąki między rodzicem i dzieckiem. Te pierwsze trzy, cztery dni będziecie państwo mogli pobyć jeszcze z dzieckiem. Potem będziemy już na tę godzinkę czy półtorej próbować wydłużyć czas, aby dziecko pozostało same – tłumaczy dyrektor.

Żłobek nr 8 ma na swoim terenie odświeżony zupełnie niedawno, bo latem 2025 roku, ogródek z nowymi elementami placu zabaw. Udało się to dzięki programowi Aktywne Place Zabaw. Gdy zrobi się cieplej, dzieci razem z opiekunkami będą sadziły tam własne rośliny (np. truskawki), pojawi się też ogród sensoryczny. Żłobek posiada własną kuchnię, w której codziennie przygotowywane są świeże posiłki.

Przygotowujemy różne diety eliminacyjne i jest tych diet naprawdę dużo w porównaniu z ubiegłymi latami. Różne alergie, różne wybiórczości pokarmowe bardzo się teraz często pojawiają, więc my mamy możliwość przygotować coś dla dziecka, to co zje, to co lubi – dodaje Urbańska-Starzyńska.

Najbliższe terminy dni otwartych:

Żłobek nr 1, ul. Wileńska 19: 26.02

Żłobek nr 4, ul. Puławska 8: 23.02

Żłobek nr 8, ul. Nałkowskich 102: 11.02, 25.02

Szczegóły na stronie Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie.

Posłuchaj naszej rozmowy z Katarzyną Urbańską-Starzyńską, dyrektor Miejskiego Żłobka nr 8 w Lublinie:

Katarzyna Urbańska-Starzyńska, dyrektor Miejskiego Żłobka nr 8 w Lublinie o dniach otwartych w placówce

