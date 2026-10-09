To największe tego typu wydarzenie w Lublinie. Przed nami kolejna Giełda Mieszkań

Bartłomiej Ważny
Bartłomiej Ważny
2026-10-09 22:21

Lublin ponownie stanie się centrum rynku nieruchomości. 17 i 18 października w Galerii GALA przy ul. Fabrycznej 2 odbędzie się Giełda Mieszkań – największe i najważniejsze wydarzenie nieruchomościowe na Lubelszczyźnie. To wyjątkowa okazja dla osób poszukujących nowego lokum, inwestorów oraz wszystkich zainteresowanych rynkiem mieszkaniowym.

Dziecko siedzi na podłodze i spogląda przez okno balkonowe. O Giełdzie Mieszkań w Lublinie przeczytasz na Eska Lublin.
Autor: dissx/ Getty Images Mieszkanie z małym dzieckiem powinno być wietrzone kilka razy dziennie

Co czeka na odwiedzających?

  • Spotkania z czołowymi lubelskimi deweloperami,
  • Bezpłatne porady ekspertów finansowych – dowiesz się, jak uzyskać kredyt hipoteczny na najlepszych warunkach,
  • Szeroka oferta mieszkań i domów,
  • Specjalne oferty przygotowane wyłącznie na czas Giełdy – to może być Twoja szansa na znalezienie atrakcyjnej nieruchomości w promocyjnej cenie.

Wstęp na wydarzenie jest całkowicie darmowy.

Dlaczego warto przyjść?

Obecna sytuacja na rynku nieruchomości sprawia, że warto działać szybko i świadomie. Ceny mieszkań wciąż rosną, a popyt na nieruchomości w Lublinie nie słabnie. Jednocześnie deweloperzy przygotowują atrakcyjne promocje, aby zachęcić kupujących. Na Giełdzie Mieszkań znajdziesz najlepsze oferty w jednym miejscu i uzyskasz wsparcie ekspertów, co pozwoli Ci podjąć najlepsze decyzje.

Gdzie i kiedy?

Galeria GALA, ul. Fabryczna 2, Lublin (1. piętro) Sobota (17 października) godz. 10:00-17:00 Niedziela (18 października) godz. 10:00-16:00

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