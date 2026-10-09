To największe tego typu wydarzenie w Lublinie. Przed nami kolejna Giełda Mieszkań

Co czeka na odwiedzających?

Spotkania z czołowymi lubelskimi deweloperami,

Bezpłatne porady ekspertów finansowych – dowiesz się, jak uzyskać kredyt hipoteczny na najlepszych warunkach,

Szeroka oferta mieszkań i domów,

Specjalne oferty przygotowane wyłącznie na czas Giełdy – to może być Twoja szansa na znalezienie atrakcyjnej nieruchomości w promocyjnej cenie.

Wstęp na wydarzenie jest całkowicie darmowy.

Dlaczego warto przyjść?

Obecna sytuacja na rynku nieruchomości sprawia, że warto działać szybko i świadomie. Ceny mieszkań wciąż rosną, a popyt na nieruchomości w Lublinie nie słabnie. Jednocześnie deweloperzy przygotowują atrakcyjne promocje, aby zachęcić kupujących. Na Giełdzie Mieszkań znajdziesz najlepsze oferty w jednym miejscu i uzyskasz wsparcie ekspertów, co pozwoli Ci podjąć najlepsze decyzje.

Gdzie i kiedy?

Galeria GALA, ul. Fabryczna 2, Lublin (1. piętro) Sobota (17 października) godz. 10:00-17:00 Niedziela (18 października) godz. 10:00-16:00

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