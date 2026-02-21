To kolejne uderzenie w tzw. mafię śmieciową. Zatrzymano 7 osób

Zatrzymani działali na terenie kilku województw, m.in. podkarpackiego i małopolskiego. Mieli porzucać w różnych lokalizacjach niebezpieczną substancję jaką jest kwas trawiący.

- Służby weszły do siedzib kilku podmiotów gospodarczych. Funkcjonariusze zatrzymali łącznie 7 osób w wieku od 31 do 65 lat, odpowiedzialnych głównie za transport nielegalnych odpadów - mówi Michał Deruś, rzecznik lubelskiej KAS i dodaje: - Śledczy zabezpieczyli dokumentację związaną z obrotem odpadami, a także mienie o wartości przekraczającej 735 tys. zł, w tym 135 tys. zł w gotówce oraz samochody. Jednocześnie ustalili kolejne składniki majątkowe, co pozwoli na zabezpieczenia przekraczające 5 mln zł – na poczet przyszłych kar oraz przepadku korzyści majątkowej uzyskanej z popełnionych przestępstw.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych kart przekazania odpadów, pomocnictwa do porzucania odpadów niebezpiecznych, a także tzw. zbrodni vatowskiej.

Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 4 podejrzanych.

Szacunkowy koszt utylizacji nielegalnie porzuconych odpadów to pół miliarda złotych.

Śledztwo ma charakter rozwojowy.