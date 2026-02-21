Lubelski ratusz remontuje boiska i buduje nowe. Gdzie się pojawią?

Orliki, które powstały w Lublinie jako pierwsze, zdążyły już się nieco zestarzeć, te miasto zmodernizuje. Powstaną też nowe boiska oraz całe kompleksy. Największy przy ul. Berylowej.

– W całym mieście prowadzimy równolegle inwestycje związane z budową nowych boisk i kompleksów orlik oraz modernizacją istniejącej infrastruktury, co pozwala na systematyczne zwiększanie dostępności do obiektów sportowych w różnych częściach Lublina. To zarówno duże przedsięwzięcia realizowane od podstaw, jak i kompleksowe remonty różnych przyszkolnych obiektów, w tym bieżni i pływalni. Co ważne, większość tych zadań realizujemy przy wsparciu Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – mówi Tomasz Fulara, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Obiekt na ul. Berylowej powstaje przy Zespole Szkół nr 13. To największa inwestycja, której budżet to aż 3,67 mln złotych.

- Inwestycja obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego, boiska do gry w boule, mini pump tracka oraz sprawnościowego placu zabaw - wyjaśnia Monika Głazik z lubelskiego ratusza i dodaje: - Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskano wymagane pozwolenia oraz wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym. W lipcu 2025 r. wykonawca został wprowadzony na teren budowy. Zgodnie z umową realizacja potrwa 16 miesięcy.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki (450 tys. zł).

Dwa nowe orliki powstają w ramach „Programu budowy kompleksów sportowych Orlik – Edycja 2024” Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 przy Al. Spółdzielczości Pracy oraz Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Zemborzyckiej. Ich wartość to kolejno 3,88 mln oraz 3,51 mln złotych.

- W obu lokalizacjach zaplanowano budowę kompleksu obejmującego boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, czterotorową bieżnię lekkoatletyczną, oświetlenie LED, stojaki rowerowe oraz monitoring. Przewidziano również budowę nowego zaplecza sanitarno-szatniowego dla ZSTK oraz remont istniejącego zaplecza w SOSW - informuje Głazik.

Tu dofinansowanie jest większe, bo wynosi aż 4 miliony złotych, a pochodzi z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Gdzie jeszcze pojawią się nowe boiska w najbliższych latach?

Boisko przy IX Liceum Ogólnokształcące (ul. Struga)

Kompleks Orlik przy Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Radości)

Gdzie aktualnie trwają modernizacje?

Szkoła Podstawowa nr 30 (ul. Nałkowskich). Tam zakres prac obejmuje m.in. wymianę nawierzchni, remont trybun i montaż oświetlenia. Ponadto sztuczna trawa pojawi się wkrótce na boisku Szkoły Podstawowej nr 51 (ul. Bursztynowa). Planowane modernizacje w ramach orlików w przyszłości to również boiska przy następujących szkołach: