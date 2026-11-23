Odpowiedź na potrzeby lubelskiego biznesu.

Fundusz powstał z inicjatywy Zarządu Województwa Lubelskiego, aby ułatwić przedsiębiorcom dostęp do kapitału i stworzyć stabilny, regionalny system finansowania.

Powołując Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju, postawiliśmy sobie jasny cel – stworzyć mechanizm, który realnie wesprze potencjał gospodarczy Lubelszczyzny i ułatwi przedsiębiorcom dostęp do finansowania. Skala dotychczasowej działalności Funduszu pokazuje, że była to potrzebna inicjatywa. Za każdą udzieloną pożyczką stoją konkretne inwestycje, decyzje biznesowe i plany rozwojowe lubelskich przedsiębiorstw. Co istotne, dzięki zwrotnemu charakterowi tych instrumentów raz uruchomiony kapitał może służyć regionowi przez kolejne lata – mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Finansowanie oferowane przez Fundusz odpowiada na różnorodne potrzeby przedsiębiorstw – zarówno związane z rozwojem i modernizacją infrastruktury, jak i wdrażaniem nowych rozwiązań oraz zwiększaniem skali działalności. Pożyczki mogą wspierać w szczególności zakup, budowę i modernizację nieruchomości, nabywanie maszyn, urządzeń, pojazdów i środków transportu, rozwój nowych produktów i usług, oprogramowania, zwiększanie zdolności produkcyjnych, a także finansowanie bieżących potrzeb przedsiębiorstwa.

Naszą ambicją jest, aby Fundusz był nie tylko źródłem finansowania dla przedsiębiorców, ale również trwałym elementem regionalnego rynku finansowego. Chcemy zapewniać kapitał dobrze dopasowany do potrzeb inwestycyjnych i bieżącej działalności przedsiębiorstw, a jednocześnie odpowiedzialnie gospodarować powierzonymi środkami publicznymi. W ten sposób budujemy mechanizm, który wspiera rozwój pojedynczych przedsiębiorstw, a w szerszej perspektywie – potencjał gospodarczy całego regionu – podkreśla Rafał Langiewicz, prezes Zarządu Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

Oferta Funduszu obejmuje cztery podstawowe rozwiązania finansowe dla sektora MŚP: pożyczkę inwestycyjną, inwestycyjno-obrotową, obrotową oraz hipoteczną. Mogą z nich korzystać przedsiębiorstwa związane z województwem lubelskim lub realizujące tutaj przedsięwzięcia inwestycyjne.

Autor: LRFR/ Materiały prasowe

Fundusz wykracza poza bezpośrednie finansowanie przedsiębiorców.

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju wdraża również rozwiązania wspierające regionalny system finansowania i współpracę z innymi instytucjami finansowymi. Przykładem jest pożyczka Linia Finansowa, skierowana do Partnerów Finansujących wdrażających instrumenty finansowe w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021–2027. Umożliwia ona finansowanie wymaganego wkładu własnego Partnerów Finansujących w projektach realizowanych we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W ten sposób Fundusz nie tylko poszerza dostęp przedsiębiorców do finansowania, ale również aktywnie uczestniczy w budowaniu regionalnego rynku finansowego. Rozwijając współpracę z instytucjami finansowymi i tworząc warunki do efektywnego wykorzystania dostępnego kapitału, staje się ważnym elementem długofalowego rozwoju gospodarczego Województwa Lubelskiego.

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju – kapitał, który pracuje dla rozwoju Lubelszczyzny.

Atutem Funduszu jest jego regionalny charakter. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z bezpośredniej obsługi w Lublinie oraz oddziałach w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Na stronie internetowej Funduszu dostępne są również symulatory pożyczek, które pozwalają w prosty sposób oszacować możliwe parametry finansowania i sprawdzić, jak mogą one odpowiadać potrzebom planowanego przedsięwzięcia.

Finansowane inwestycje pomagają przedsiębiorcom modernizować zaplecze, rozwijać nowe produkty i usługi oraz zwiększać konkurencyjność. W ten sposób środki pozostające w regionie służą kolejnym przedsiębiorcom, wspierając rozwój i wzmacniając gospodarkę Lubelszczyzny.

Więcej informacji: www.lrfr-lubelskie.pl, tel. 81 470 73 39.