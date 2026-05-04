To jedna z najważniejszych imprez w woj. lubelskim. Ruszyła sprzedaż biletów na Air Festival 2026

Bilety już dostępne. Znamy ceny

Sprzedaż biletów na tegoroczną edycję festiwalu rozpoczęła się 30 kwietnia i potrwa w formie online do 31 maja na stronie biletyna.pl. Od 1 czerwca wejściówki będzie można kupić także stacjonarnie w kasie Kina Lot w Świdniku, a także w dniu wydarzenia bezpośrednio na jego terenie.

Ceny biletów rosną wraz z kolejnymi etapami sprzedaży. W przedsprzedaży (do 31 maja) bilet normalny kosztuje 40 zł, ulgowy 30 zł, a wejściówka typu Spotter – 150 zł. Od 1 do 12 czerwca ceny wzrosną odpowiednio do 50 zł, 40 zł i 200 zł. W dniu imprezy trzeba będzie zapłacić jeszcze więcej – 60 zł za bilet normalny, 50 zł za ulgowy oraz 250 zł za Spotter.

Bilet ulgowy przysługuje m.in. dzieciom od 3. roku życia, uczniom, studentom, seniorom, honorowym dawcom krwi czy mieszkańcom Świdnika. Z kolei bezpłatny wstęp przewidziano m.in. dla najmłodszych dzieci, kombatantów czy seniorów lotnictwa.

Garda: PZL-Świdnik AW109/149

Lotnicze emocje na najwyższym poziomie

Piąta, jubileuszowa edycja Świdnik Air Festival odbędzie się 13 czerwca na terenie lotniska trawiastego. W programie znajdą się zarówno pokazy dzienne, jak i nocne, które w poprzednich latach robiły ogromne wrażenie na publiczności.

– Polacy lubią lotnictwo, dlatego zawsze chętnie podziwiają niesamowite wyczyny pilotów – podkreśla burmistrz Świdnika Marcin Dmowski. Jak zaznacza, poprzednie edycje przyciągały dziesiątki tysięcy widzów z całego kraju i wszystko wskazuje na to, że w tym roku będzie podobnie.

Organizatorzy zapowiadają występy najlepszych pilotów, zarówno solowych, jak i zespołowych. – Tegoroczna edycja będzie jednodniowym wydarzeniem, ale przygotowujemy intensywny program – dodaje Monika Wójcik, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.

Nie tylko pokazy. Atrakcje dla całych rodzin

Świdnik Air Festival to nie tylko podniebne widowisko. Na uczestników czekać będzie również wystawa statyczna, strefa gastronomiczna oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Nie zabraknie także odniesień do lotniczej i motoryzacyjnej historii miasta.

Warto pamiętać, że wstęp na teren imprezy odbywa się na podstawie biletów wymienianych na opaski identyfikacyjne, które umożliwiają wielokrotne wejście. Bez nich powrót na teren wydarzenia po jego opuszczeniu nie będzie możliwy.

Świdnik Air Festival od lat przyciąga tłumy i jest jednym z symboli miasta. Organizatorami wydarzenia są Miasto Świdnik oraz Miejski Ośrodek Kultury. Tegoroczna edycja zapowiada się jako kolejny dzień pełen emocji – zarówno w powietrzu, jak i na ziemi.

