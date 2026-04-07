To jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Lublinie. Wiemy, kiedy otwarcie!

Ogród Botaniczny UMCS wraca po zimie

Miłośnicy natury mogą już szykować się na spacer wśród zieleni. Ogród Botaniczny UMCS będzie ponownie dostępny dla zwiedzających od niedzieli, 12 kwietnia. Sezon potrwa aż do 31 października 2026 roku.

To miejsce od lat przyciąga zarówno mieszkańców Lublina, jak i turystów. Malownicze alejki, bogata kolekcja roślin oraz przestrzeń sprzyjająca odpoczynkowi sprawiają, że ogród jest jedną z najchętniej odwiedzanych atrakcji w mieście.

Wiosna w pełni – pierwsze kwiaty już zachwycają

Nowy sezon rozpoczyna się w wyjątkowym momencie. W ogrodzie można już podziwiać pierwsze oznaki wiosny. Zakwitły magnolie, zawilce, narcyzy oraz tulipany, które nadają przestrzeni kolorów i wyjątkowego klimatu.

– Zakwitły między innymi magnolie, zawilce, narcyzy, czy tulipany. Robi się coraz bardziej wiosennie i kolorowo. Szykujemy dla odwiedzających wiele atrakcji. Przygotowujemy o 10 spacer z przewodnikiem panią Magdaleną Plutą. Podczas dwóch godzin eksplorowania magicznego ogrodu uczestnicy poznają ciekawostki o roślinach, które zakwitają jako pierwsze – mówi Katarzyna Skałecka, p.o. rzecznika UMCS.

Spacer z przewodnikiem zaplanowano na dzień otwarcia i będzie to jedna z pierwszych okazji, by bliżej poznać tajemnice ogrodu.

Bogaty program wydarzeń na cały sezon

Otwarcie ogrodu to nie tylko możliwość spacerów, ale także początek intensywnego sezonu kulturalnego i edukacyjnego. W Dworku Kościuszków pojawią się nowe wystawy obrazów i rzeźb, które urozmaicą wizytę.

W przygotowanym kalendarium na 2026 rok znalazły się m.in.:

tematyczne spacery z przewodnikiem w każdą pierwszą niedzielę miesiąca,

wernisaże wystaw malarskich i fotograficznych,

warsztaty dla dzieci i dorosłych,

wydarzenia plenerowe oraz liczne atrakcje towarzyszące.

Organizatorzy podkreślają, że każdy znajdzie tu coś dla siebie – zarówno osoby szukające relaksu, jak i ci, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o roślinach.

Ogród Botaniczny UMCS to przestrzeń, która łączy edukację, kulturę i wypoczynek. Każdego roku przyciąga tłumy odwiedzających, oferując kontakt z naturą w samym sercu miasta.

Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie, a wiosenna aura sprawia, że to idealny moment, by zaplanować pierwszą wizytę.

24