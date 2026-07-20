Polacy omijają tłumy i znane kurorty. Te nieoczywiste miejsca biją rekordy popularności

Alternatywa dla kurortów nad morzem i w górach. Polacy stawiają na ciszę i naturę

Tradycyjne wyjazdy na plażę, wspinaczki górskie czy żeglowanie po mazurskich jeziorach nadal stanowią fundament krajowych wojaży. Specjaliści z branży turystycznej zauważają jednak, że obserwujemy rosnącą potrzebę ucieczki od wielkomiejskiego hałasu i turystycznego zgiełku. Wczasowicze coraz częściej odrzucają typowe kurorty na rzecz unikalnych przeżyć w spokojniejszych regionach naszego kraju.

– Polacy nie traktują tych kierunków jako opcji na wypadek, gdy nie znajdą pokoju w popularnym kurorcie nad morzem czy w górach. Coraz częściej to świadomy wybór podróżnych szukających konkretnego doświadczenia, jak choćby bliskości natury, wypoczynku w historycznych murach, kąpieli termalnych czy spokojniejszych tras rowerowych. Potwierdzają to nasze dane, które w skali dwóch ostatnich lat wskazują na 35-procentowe zainteresowanie kierunkami, o których mówimy w materiale. Najbardziej na tym tle wyróżniają się Nałęczów, Białowieża, Kliczków i Busko-Zdrój – wylicza Eugeniusz Triasun, ekspert portalu rezerwacyjnego Travelist.pl.

Lubelskie kusi turystów. Nałęczów i Kazimierz Dolny zamiast zatłoczonych plaż

Pobyt w Nałęczowie to idealny dowód na to, że czas wolny od pracy może doskonale służyć głębokiej odnowie organizmu. Prawdziwą oazę spokoju dla podróżnych stanowią malownicze lessowe wąwozy, miejscowy Park Zdrojowy oraz muzea poświęcone Prusowi i Żeromskiemu, a także zabytkowy Pałac Małachowskich i obszar Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Za letni nocleg pary zapłacą tam od 310 złotych, natomiast rodziny muszą liczyć się z wydatkiem minimum 440 złotych.

Z kolei pobliski Kazimierz Dolny przyciąga wczasowiczów swoim zabytkowym, renesansowym centrum, majestatyczną Górą Trzech Krzyży, starymi ruinami warowni oraz atrakcyjnymi rejsami po rzece. To niewielkie miasto na Lubelszczyźnie najlepiej eksplorować podczas pieszych wędrówek, choć warto rozważyć również wycieczkę rowerową w stronę malowniczego Mięćmierza. Ceny za jedną dobę hotelową dla dwóch osób w tej okolicy rozpoczynają się od kwoty 400 złotych.

Świętokrzyskie hitem wakacji. Busko-Zdrój i Cedzyna zyskują uznanie

Dla miłośników dbania o zdrowie i zabiegów wellness fantastyczną propozycją pozostaje Busko-Zdrój, będące prawdziwą uzdrowiskową perłą w regionie. Wśród unikalnych atrakcji tego miejsca króluje imponująca strefa tężni, słynne Sanatorium Marconi oraz urokliwy park zdrojowy. W najbliższej okolicy można podziwiać wyjątkową „sosnę na szczudłach” oraz skorzystać z kąpieliska zlokalizowanego w Radzanowie. Koszty noclegu dla pary wynoszą tam od 350 złotych za dobę.

Zaledwie pół godziny drogi dzieli Busko od Cedzyny, która przyciąga turystów rozległym zalewem wyposażonym w wygodne plaże, ścieżki dla cyklistów i boiska sportowe. Z tej miejscowości łatwo zorganizować wypad do stolicy województwa, by zwiedzić rezerwat Kadzielnia, Centrum Geoedukacji czy urokliwy ogród botaniczny. Pobyt w tym świętokrzyskim zakątku to koszt rzędu minimum 330 złotych za noc dla dwóch osób.

Dolny Śląsk zaprasza do zamku. Kliczków to propozycja na wyjątkowy urlop

Osoby pragnące zanurzyć się podczas wakacji w dawnych dziejach, powinny rozważyć wyjazd do Kliczkowa. Niezwykłą aurę tego miejsca buduje potężna warownia zatopiona w zieleni parku, historyczny cmentarz dla koni oraz organizowane spływy wodne rzeką Kwisą, a ofertę uzupełnia możliwość jazdy wierzchem. Nocleg w tych historycznych murach będzie kosztował parę co najmniej 350 złotych za jedną dobę.

Podlasie zyskuje turystów. Białowieża świetną alternatywą dla morza

Dla spragnionych autentycznego obcowania z fauną i florą idealnym celem podróży okaże się puszczańska Białowieża. Największe wrażenie na odwiedzających robi tam Rezerwat Pokazowy Żubrów, bogate w eksponaty Muzeum Przyrodniczo-Leśne oraz zorganizowane wyprawy w głąb lasu w towarzystwie licencjonowanego przewodnika. W sezonie letnim uruchamiana jest specjalna komunikacja do Krainy Otwartych Okiennic i Hajnówki. Ceny dwuosobowego noclegu startują z poziomu 450 złotych.

Jura Krakowsko-Częstochowska zachwyca. Kroczyce kuszą atrakcjami i najniższą ceną

Turystom omijającym oblegane tatrzańskie ścieżki do gustu przypadną wapienne ostańce w Kroczycach. Znakomity teren do uprawiania wspinaczki i długich spacerów gwarantują popularne Skały Kroczyckie, tajemnicza Jaskinia Głęboka, wzniesienie Góry Zborów oraz mnogość punktów widokowych w okolicy. Co istotne, jest to najbardziej przyjazna dla portfela opcja w całym prezentowanym zestawieniu – para zapłaci tu za nocleg zaledwie od 290 złotych.

Warmia zaprasza w swoje progi. Lidzbark Warmiński oferuje zamek i baseny termalne

Północno-wschodni fragment naszego kraju prezentuje zupełnie nową jakość dzięki ofercie Lidzbarka Warmińskiego. Wczasowicze mogą tam podziwiać dawną twierdzę biskupią, spacerować bulwarami wzdłuż Łyny, zwiedzać Oranżerię Krasickiego oraz jeździć po szlakach Green Velo. Relaks po intensywnym dniu zapewniają z kolei nowoczesne Termy Warmińskie. Doba w lokalnym hotelu będzie kosztować dwójkę gości minimum 510 złotych.

Uniejów niezależny od aury. Termy w Łódzkiem przyciągają turystów

W centralnej Polsce funkcję nadmorskich kąpielisk z powodzeniem przejął Uniejów ze swoimi gorącymi źródłami. Nawet podczas deszczu i chłodu turyści mogą cieszyć się wodą o temperaturze sięgającej 34 stopni Celsjusza. Dodatkową zachętą do odwiedzin jest warownia arcybiskupów, ścieżki spacerowe nad Wartą oraz możliwość uczestnictwa w spływach kajakowych. Nocleg w tym mieście termalnym wiąże się z wydatkiem rzędu 480 złotych w górę dla pary.

Sposób podróżowania Polaków ulega zmianie. Długość wyjazdu zależy od lokalizacji

Różnorodne destynacje mają też odmienny wpływ na to, ile czasu rodacy spędzają w danym miejscu. Z informacji przekazanych przez ekspertów portalu Travelist.pl wynika, że wyjazdy do Kazimierza Dolnego, Kroczyc i Lidzbarka Warmińskiego to zazwyczaj krótkie, dwudniowe eskapady skupione na intensywnym zwiedzaniu, podczas gdy do innych lokalizacji turyści udają się na znacznie dłuższy okres.

– Warto zwrócić uwagę, że wszystkie te kierunki różnią się między sobą również czasem poświęconym na wypoczynek. Lidzbark Warmiński, Kroczyce i Kazimierz Dolny wybierane są najczęściej na około dwie noce, co może świadczyć raczej o intensywnym, nastawionym na zwiedzanie wyjeździe. Natomiast w Białowieży, Kliczkowie i Nałęczowie goście zostają nawet dwa razy dłużej. Polska oferta jest dziś na tyle szeroka, że o charakterze wakacji nie musi decydować położenie geograficzne. Równie ważne są atrakcje, standard obiektu i możliwość ciekawego spędzenia kilku dni bez powtarzania planu – zwraca uwagę Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.

Autor: Travelist.pl/ Materiały prasowe

Czym jest portal Travelist.pl

Działająca od ponad dekady polska witryna Travelist.pl umożliwia wygodne rezerwowanie miejsc noclegowych. Serwis specjalizuje się w oferowaniu kompleksowych pobytów gwarantujących najniższą cenę rynkową. Baza klientów rokrocznie powiększa się o niemal 400 tysięcy osób planujących urlop w miastach, nad jeziorami, na wybrzeżu oraz na terenach górskich. Platforma dysponuje dostępem do tysiąca luksusowych obiektów hotelowych i pakietów łączących nocleg z lotem.

11

Nieoczywiste atrakcje turystyczne. Wiedziałeś o ich istnieniu? Pytanie 1 z 12 Ta oryginalna rzeźba przedstawiająca Jana Pawła II znajduje się na dworcu autobusowym: w Wadowicach w Rzymie w Buenos Aires Następne pytanie