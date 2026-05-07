Koszmar w Biłgoraju. Kolega skatował 62-latka i patrzył, jak płonie

Marta Grabiec
Mariusz Mucha
2026-05-07 14:51

Koszmar w Biłgoraju (woj. lubelskie). 62-letni Piotr S. chciał prawdopodobnie pozbyć się uciążliwych gości ze swojego domu. Nie spodobało się to jednemu z nich, 42-letniemu Sebastianowi K. Mężczyzna miał najpierw brutalnie pobić gospodarza, a następnie podalić go żywcem. Sprawca próbował zrzucić winę na ofiarę, sugerując samopodpalenie. Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem grozi mu najwyższy wymiar kary.

„To ty go zabiłeś!" Wstrząsające słowa po potwornej zbrodni w Biłgoraju?
Rodzinny dom zamienił się w melinę. "Piotrusiu, w którą ty stronę idziesz?"

Jak wspomina siostra zmarłego 62-latka, mężczyzna w przeszłości świetnie dawał sobie radę. Był aktywny zawodowo i otwarty na ludzi.

- Pan zobaczy, jaki szczęśliwy jest z naszym kotem - pani Halina (70 l.), siostra mężczyzny, pokazuje jego zdjęcia na Facebooku.

Rodzeństwo przez ponad dwie dekady mieszkało wspólnie w posiadłości na obrzeżach Biłgoraja, którą nabył ich ojciec. Kiedyś zadbany dom, dziś wyraźnie podupada. Zmiana w życiu Piotra S. nastąpiła po wyprowadzce pani Haliny. Samotny mężczyzna zrezygnował z pracy, zaczął nadużywać alkoholu, a w jego otoczeniu pojawiły się podejrzane osoby.

- Odwiedzałam go co kilka dni, przynosiłam jedzenie, świeże ubrania. Pytałam wiele razy: „Piotrusiu, w którą ty stronę idziesz?”

Kobieta przyznaje, że w domu zadomowili się obcy ludzie.

- Przyszli, postawili piwko i pomieszkiwali tam przez długi czas... – mówi kobieta.

Dramatyczne wydarzenia. Oprawca pobił gospodarza i podpalił łóżko

Pani Halina przewidywała najgorsze. Wszystko wskazuje na to, że również sam Piotr S. stracił cierpliwość do dzikich lokatorów. Krytycznego dnia w budynku przebywały trzy obce osoby, w tym 42-letni Sebastian K., mający na koncie liczne konflikty z prawem.

Agresor rzucił się na leżącego w łóżku gospodarza, okładając go pięściami. Po brutalnym pobiciu 42-latek podłożył ogień pod kołdrę i opuścił pomieszczenie, zostawiając płonącą ofiarę. Zaatakował także 66-letniego mężczyznę, który próbował ratować kolegę. Obecna na miejscu kobieta zdołała uciec i zawiadomiła służby o pożarze.

– Podczas akcji gaśniczej strażacy w jednym z pomieszczeń ujawnili nadpalone ludzkie zwłoki – opowiada st. asp. Joanna Klimek z policji w Biłgoraju. – Policjanci rozpoczęli intensywne czynności zmierzające do ustalenia przebiegu zdarzenia.

Podejrzany o zbrodnię 42-latek próbował zrzucić winę na zmarłego

Gdy na miejsce zdarzenia dotarli funkcjonariusze policji, Sebastian K. utrzymywał, że ofiara sama się podpaliła. Badanie wykazało u niego 2,6 promila alkoholu w organizmie. Pod wpływem alkoholu byli również pozostali świadkowie tragedii, jednak to jeden z nich bezpośrednio oskarżył 42-latka o zbrodnię.

- Sam się podpalił. Siedział przy ścianie i się palił = tłumaczył Sebastian K., gdy na miejsce przyjechała policja.

Przerażony świadek miał krzyczeć w stronę podejrzanego:

- To ty go zabiłeś!

Z uwagi na recydywę i charakter zarzutów, sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla Sebastiana K. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Siostra zamordowanego nie ukrywa rozpaczy.

- Tyle razy prosiłam: „Piotruś, opamiętaj się...”

Podpalił kolegę żywcem

