To imię było hitem wśród rodziców. Dziś nosi je 77 519 osób

To imię rodzice wybierali najczęściej w 2025 roku

Nikodem znalazł się na szczycie zestawienia imion najczęściej nadawanych chłopcom w Polsce w 2025 roku. Nazwano tak dokładnie 5 772 noworodków! Popularność Nikodema nie jest jednak wyłącznie chwilowym trendem. Imię od pewnego czasu cieszy się dużym zainteresowaniem i coraz częściej pojawia się wśród nowo narodzonych chłopców.

77 519 mężczyzn o imieniu Nikodem w Polsce

Według danych dotyczących imion mieszkańców Polski, imię Nikodem nosi obecnie 77 519 osób. To pokazuje, jak mocno imię zakorzeniło się już w polskim społeczeństwie. Co ciekawe, gdy zagłębimy się w statystyki widać, że imię Nikodem nie zawsze biło rekordy. Na przykład w 2000 roku nazwano tak tylko 375 chłopców, w 2005 1140, ale już od 2020 r. 4171.

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Znaczenie imienia Nikodem

Imię Nikodem ma greckie pochodzenie i wywodzi się od imienia Nikódēmos. Powstało z połączenia dwóch słów: níkē – „zwycięstwo” oraz dēmos – „lud, naród”. Można je więc tłumaczyć jako „zwycięstwo ludu” lub „ten, który zwycięża dla ludu”.

Imię ma również silne korzenie biblijne. Nikodem pojawia się w Ewangelii św. Jana jako faryzeusz, który przyszedł nocą do Jezusa, aby z nim rozmawiać. Później uczestniczył także w przygotowaniu ciała Jezusa do pochówku. Dzięki tej postaci imię jest w tradycji chrześcijańskiej kojarzone m.in. z poszukiwaniem prawdy, refleksją i duchową przemianą.

Zdrobnienia imienia Nikodem

Nikodem ma kilka popularnych i bardziej - można powiedzieć - czułych form. Najczęściej można spotkać Niko, Nikodemek, Nikodemuś, Nikoś, Nikuś czy Nikcio. W codziennych rozmowach rodzice i bliscy mogą oczywiście tworzyć także własne, bardziej indywidualne zdrobnienia.