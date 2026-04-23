"Malediwy Europy" idealne na majówkę

"Malediwami Europy" nazywa się Albanię, czyli państwo w południowo-wschodniej Europie na Bałkanach. Co ciekawe, jeszcze kilka lat temu była ona jednym z najbardziej niedocenianych kierunków, a dziś szturmem zdobywa popularność wśród turystów szukających słońca, pięknych plaż i przystępnych cen. Spoglądając na zdjęcia z tego kraju, które zamieszczamy również poniżej, aż trudno uwierzyć, że to nie kadry z Grecji!

Albania podbija serca turystów

Jednym z powodów rosnącej popularności Albanii są atrakcyjne ceny przelotów. W okresie majówki można znaleźć bilety w bardzo przystępnych cenach, zwłaszcza przy wcześniejszej rezerwacji. Coraz więcej linii lotniczych oferuje bezpośrednie połączenia do Tirany, co sprawia, że podróż jest szybka i wygodna.

Idealna pogoda na majówkę

Co ważne, maj to doskonały moment na odwiedzenie Albanii. Temperatury są już wysokie, ale nie męczące, a przyroda zachwyca intensywną zielenią. To więc świetny czas zarówno na plażowanie, jak i zwiedzanie. Co konkretnie warto zobaczyć na miejscu?

Wybrzeże i plaże, tzw. Albańska Riwiera.

Butrint (UNESCO) - ruiny starożytnego miasta grecko-rzymskiego.

Berat, czyli miasto tysiąca okien z charakterystyczną osmańską zabudową.

Tirana - stolica.

Kruja - historyczna stolica związana z bohaterem narodowym Skanderbegiem.

Albania jest na tyle pięknym państwem, że nawet samo spacerowanie po okolicznych miejscowościach może być dla wielu osób atrakcję. Jeśli więc wybieracie się tam na krótki urlop, nie zapomnijcie o wygodnych butach, ponieważ do zobaczenia będzie naprawdę sporo!