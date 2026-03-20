To drugi taki sklep w Polsce. W Lublinie otwiera się DOBROsklep PCK

- To nasz drugi taki sklep w Polsce. Każdy zakup ma tak naprawdę cel. Celem jest pomoc osobom starszym, rodzinom i dzieciom. Dzięki części środków ze sprzedaży wesprzemy organizację wypoczynku dla dzieci, czyli kolonii, które organizujemy co roku, przygotowanie wyprawek szkolnych, a także pomoc osobom starszym. W asortymencie mamy tak naprawdę ubrania na każdą kieszeń i na każdą okazję. Mamy też duży zasób biżuterii dla pań, torebek i butów. Także można się u nas ubrać od stóp do głów. Mamy też zabawki, puzzle, gry, książki, a także poduszki, ręczniki, tak naprawdę wyposażenie całego wnętrza. Dodatkowo wspierając działanie naszego sklepu, promujesz zrównoważoną modę, dbasz o środowisko. Dzięki temu zmniejszamy ilość odpadów, zużycie surowców naturalnych i emisję gazów cieplarnianych – mówi Katarzyna Nastaj z Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK.

DOBROsklep swoją działalność w Lublinie rozpocznie jutro [w sobotę 21 marca]. Będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10–18, a w soboty od 10 do 14. Znajdziecie go przy ul. Lipowej 17.

Dodatkowo każdy mieszkaniec Lublina może włączyć się w funkcjonowanie sklepu. Ubrania i przedmioty, których już nie potrzebujemy, a są w dobrym stanie można przynosić do Centrum Pomocy Humanitarnej PCK przy ul. Bursaki 17A.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: "Napraw, nie wyrzucaj". Lublin zachęca do rozsądnego wyrzucania przedmiotów