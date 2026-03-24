To będzie nowe serce rekreacji w woj. lubelskim. Glinianki czeka spektakularna metamorfoza

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyła firma DAW-BRUK Dawid Sarzyński ze Srebrzyszcza. Jej propozycja opiewa na 13 128 338,21 zł i uzyskała maksymalną liczbę punktów w postępowaniu. Co istotne, kwota ta jest niższa niż budżet zabezpieczony przez miasto, który wynosił 14 465 627,22 zł brutto.

W postępowaniu złożono osiem ofert, jednak połowa z nich została odrzucona. Ostatecznie wybrany wykonawca spełnił wszystkie wymagania formalne i jakościowe, a jego oferta nie podlegała wykluczeniu. Tym samym inwestycja wchodzi w decydującą fazę realizacji.

Szeroki zakres prac nad Glinianakmi

Projekt zakłada kompleksowe przystosowanie istniejącego zbiornika wodnego „Glinianki” do celów turystycznych i rekreacyjnych. W planach jest m.in. likwidacja grobli i połączenie zbiorników, budowa nowych grobli oraz ukształtowanie terenu kąpieliska. Powstanie także aż 12 pomostów.

Na tym jednak nie koniec. Zaplanowano budowę budynku gastronomicznego oraz zaplecza dla pola kempingowego z łazienkami, kuchnią i portiernią. Pojawi się również bogata infrastruktura sportowa i rekreacyjna – boisko wielofunkcyjne, siłownia plenerowa, boisko do siatkówki plażowej, kort tenisowy oraz place zabaw.

Teren zostanie wyposażony w liczne elementy małej architektury, takie jak ławki, hamaki, altany, grille czy stojaki rowerowe. Nie zabraknie także oświetlenia, monitoringu oraz nowych nasadzeń zieleni.

Część większego projektu dla regionu

Zagospodarowanie Glinianek to element szerszego projektu „Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF”. Obejmuje on również tereny w gminach Kamień i Chełm, w tym zbiorniki Natalin i Żółtańce.

Celem inwestycji jest rozwój turystyki oraz stworzenie nowoczesnych, ogólnodostępnych miejsc wypoczynku. Ważnym aspektem jest także zapewnienie dostępności infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja projektu ma szansę znacząco wpłynąć na atrakcyjność regionu i uczynić Glinianki jednym z najważniejszych punktów rekreacyjnych w województwie lubelskim.

