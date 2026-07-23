Te telefony przestają działać. Likwidują sieć

Polscy operatorzy od kilku lat prowadzą proces wygaszania sieci trzeciej generacji. Zwolnione częstotliwości są przeznaczane na rozwój nowocześniejszych technologii LTE (4G) oraz 5G, które zapewniają szybszy internet, lepszą jakość połączeń i większą przepustowość sieci. Proces ten nie odbywa się jednocześnie w całym kraju. Poszczególni operatorzy wyłączają nadajniki etapami, dlatego zmiany mogą być odczuwalne w różnych regionach w różnym czasie.

Które telefony mogą mieć problem?

Najbardziej zagrożone są starsze urządzenia, które korzystają wyłącznie z technologii 3G lub nie obsługują nowoczesnych standardów transmisji danych. Dotyczy to przede wszystkim pierwszych generacji smartfonów oraz wielu klasycznych telefonów komórkowych sprzed kilkunastu lat. Po wyłączeniu sieci 3G użytkownicy takich urządzeń mogą zauważyć, że:

mobilny internet przestanie działać,

aplikacje wymagające połączenia z siecią nie będą się uruchamiały,

korzystanie z map, komunikatorów czy bankowości mobilnej stanie się niemożliwe,

jakość połączeń głosowych może się pogorszyć.

Oczywiście, w wielu przypadkach starsze urządzenia nadal będą mogły wykonywać połączenia głosowe oraz wysyłać wiadomości SMS za pośrednictwem sieci 2G. Problem dotyczy przede wszystkim dostępu do internetu mobilnego.

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Dlaczego operatorzy wyłączają 3G?

Technologia 3G ma już ponad dwie dekady i nie jest w stanie sprostać współczesnym wymaganiom użytkowników. Coraz większa liczba urządzeń korzysta z LTE i 5G, dlatego utrzymywanie starej infrastruktury przestaje być opłacalne.

Wyłączenie 3G pozwala operatorom wykorzystać cenne pasma radiowe do rozwoju szybszych sieci, co przekłada się na lepszy zasięg, wyższą jakość rozmów oraz większą wydajność mobilnego internetu.