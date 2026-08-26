Błoto, przeszkody i niezapomniane wrażenia. Zbliża się kolejna odsłona Run Wieprz River

Bieg odbędzie się 5 września, start od godziny 12 na obiektach MOSiR Lubartów przy ulicy Parkowej.

Lubartów ponownie stanie się stolicą sportowych emocji, błota, wody i prawdziwej adrenaliny. Na uczestników czekają wymagające, ale dające ogromną satysfakcję trasy, naturalne przeszkody, teren nad rzeką Wieprz oraz zupełnie nowe wyzwania. Będzie błoto, będzie woda, będzie zmęczenie, ale przede wszystkim będzie fantastyczna atmosfera i wielka sportowa przygoda - zachęca Artur Kuśmierzak z MOSiR Lubartów.

Na uczestników czeka 6 kilometrowa trasa, ale do wyboru jest też krótszy 2,5 km odcinek, a nawet bieg dla dzieci.

Nie zapominamy również o najmłodszych. Przygotowujemy specjalne biegi z przeszkodami dla dzieci i młodzieży, dzięki czemu tego dnia każdy, niezależnie od wieku i sportowego doświadczenia, każdy będzie mógł poczuć się jak prawdziwy wojownik. Run Wieprz River to nie tylko rywalizacja, to wspólna zabawa, przełamywanie własnych słabości, ogromna dawka pozytywnej energii i wydarzenie, które najlepiej przeżywa się razem z rodziną oraz przyjaciółmi - dodaje Artur Kuśmierzak.

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie facebookowej Run Wieprz River tu, zapisy prowadzone są tutaj.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Akcja ESKA Summer City w VIVE Profit przy ul. Mełgiewskiej w Lublinie

19