Alerty RCB na Lubelszczyźnie z powodu wojny na Ukrainie! Jaka była ich treść?

Mieszkańcy części Polski dostali alerty RCB. Chodziło o ataki na Ukrainie

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w niedzielę alert do mieszkańców części województwa lubelskiego. Wiadomość dotyczyła sytuacji na zachodzie Ukrainy, gdzie wcześniej doszło do zmasowanego ataku. „ALERT RCB: Zakończył się zmasowany atak na obszarze zachodniej Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikaty” – brzmi wiadomość wysłana do mieszkańców.

Alert trafił do telefonów osób przebywających na terenie wielu powiatów Lubelszczyzny. Otrzymali go mieszkańcy powiatów: puławskiego, opolskiego, lubelskiego, kraśnickiego, janowskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, łukowskiego, bialskiego, ryckiego, radzyńskiego, parczewskiego i lubartowskiego.

Wiadomości wysłano także do osób znajdujących się w Lublinie, Chełmie, Zamościu i Białej Podlaskiej.

Atak na zachodnią Ukrainę zakończył się, ale RCB apeluje o śledzenie dalszych komunikatów

RCB podkreśliło, że po zakończeniu zmasowanego ataku na zachodnią część Ukrainy nie ma obecnie zagrożenia dla terytorium Polski. Mimo to mieszkańcy regionu powinni śledzić kolejne komunikaty służb.

Alerty RCB są wysyłane bez konieczności wcześniejszego zapisywania się do systemu. Wiadomości otrzymują osoby znajdujące się na obszarze objętym ostrzeżeniem, jeśli ich telefony są zalogowane do działających tam stacji bazowych sieci komórkowych.

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‼️Uwaga! Alert RCB‼️"UWAGA! UWAGA! UWAGA! Na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny. Śledź komunikaty."Alert RCB o tej treści został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego. pic.twitter.com/DTXwtucldh— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) August 30, 2026

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