Rolnicy świętowali udane zbiory. Za nami Dożynki Wojewódzkie w Świdniku

Tegoroczne Dożynki Wojewódzkie odbyły się na trawiastym lotnisku w Świdniku. Świętowanie rozpoczął barwny korowód, który poprowadził Zespół Tańca Ludowego Leszczyniacy. Delegacje wieńcowe powitali Gospodarze Dożynek: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Starosta Powiatu Świdnickiego Waldemar Jakson, a także starostowie dożynek: Karolina Pyda i Karol Raczyński.
Polskie rolnictwo przez najbliższe lata czekają ogromne wyzwania. Musimy wyegzekwować działania, które mają na celu ochronę polskiego rolnika, bo w ten sposób dbamy o nasze bezpieczeństwo żywnościowe. Nie możemy przerywać łańcuchów dostaw. Z całego serca dziękuję rolnikom, sadownikom, producentom za wasze umiłowanie ziemi i poświęcenie – mówił w trakcie uroczystości Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
Władze województwa uhonorowały także osoby, których codzienna praca, zaangażowanie i wieloletnia działalność mają szczególne znaczenie dla rozwoju województwa lubelskiego.
Nagrodzeni rolnicy to:
- powiat bialski: Marek Kałużyński
- powiat biłgorajski: Robert Koszel
- powiat chełmski: Rajmund Kobus
- powiat krasnostawski: Agnieszka Krukowska
- powiat kraśnicki: Marlena Zachariasz
- powiat lubartowski: Kazimierz Kaznowski
- powiat lubelski: Grzegorz Podolak
- powiat łęczyński: Paweł Serej
- powiat łukowski: Kamil Komar
- powiat opolski: Tomasz Misztal
- powiat parczewski: Marek Milaniuk
- powiat puławski: Przemysław Mizak
- powiat radzyński: Andrzej Gajda
- powiat rycki: Piotr Filipek
- powiat tomaszowski: Piotr Gruszecki
- powiat włodawski: Ewa Pastusiak, Dariusz Pastusiak
- powiat zamojski: Adam Sołoducha
Rozstrzygnięto też coroczny konkurs na wieniec dożynkowy.
KATEGORIA: WIENIEC WSPÓŁCZESNY
Wyróżnienia:
• Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego (pow. opolski)
III miejsce:
• Koło Gospodyń Wiejskich „Galicjanki” (pow. zamojski)
II miejsce:
• Koło Gospodyń Wiejskich w Kletni (pow. rycki)
I miejsce:
• Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach (pow. łęczyński)
KATEGORIA: WIENIEC TRADYCYJNY
Wyróżnienia:
• Koło Gospodyń Wiejskich w Kamieniu (pow. łukowski)
• Koło Gospodyń Wiejskich Wola Zadybska (pow. rycki)
III miejsce:
• Sołectwo Dębów – Edyta i Piotr Cenian oraz Agnieszka i Daniel Tarasiuk (pow. bialski)
II miejsce:
• Koło Gospodyń Wiejskich w Zagrodach (pow. puławski)
I miejsce:
• Koło Gospodyń Wiejskich w Rzeczycy Ziemiańskiej (pow. kraśnicki).
Wybrana przez Komisję Konkursową praca w kategorii tradycyjny wieniec dożynkowy będzie reprezentowała Województwo Lubelskie podczas Dożynek Prezydenckich w 2027 roku.
Wieczorną część wydarzenia do późnych godzin nocnych uświetniały koncerty muzycznych gwiazd: Daj To Głośniej, Kubańczyk i BRAThANKI.
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