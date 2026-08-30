Rolnicy świętowali udane zbiory. Za nami Dożynki Wojewódzkie w Świdniku

Tegoroczne Dożynki Wojewódzkie odbyły się na trawiastym lotnisku w Świdniku. Świętowanie rozpoczął barwny korowód, który poprowadził Zespół Tańca Ludowego Leszczyniacy. Delegacje wieńcowe powitali Gospodarze Dożynek: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Starosta Powiatu Świdnickiego Waldemar Jakson, a także starostowie dożynek: Karolina Pyda i Karol Raczyński.

Polskie rolnictwo przez najbliższe lata czekają ogromne wyzwania. Musimy wyegzekwować działania, które mają na celu ochronę polskiego rolnika, bo w ten sposób dbamy o nasze bezpieczeństwo żywnościowe. Nie możemy przerywać łańcuchów dostaw. Z całego serca dziękuję rolnikom, sadownikom, producentom za wasze umiłowanie ziemi i poświęcenie – mówił w trakcie uroczystości Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Władze województwa uhonorowały także osoby, których codzienna praca, zaangażowanie i wieloletnia działalność mają szczególne znaczenie dla rozwoju województwa lubelskiego.

Nagrodzeni rolnicy to:

powiat bialski: Marek Kałużyński

powiat biłgorajski: Robert Koszel

powiat chełmski: Rajmund Kobus

powiat krasnostawski: Agnieszka Krukowska

powiat kraśnicki: Marlena Zachariasz

powiat lubartowski: Kazimierz Kaznowski

powiat lubelski: Grzegorz Podolak

powiat łęczyński: Paweł Serej

powiat łukowski: Kamil Komar

powiat opolski: Tomasz Misztal

powiat parczewski: Marek Milaniuk

powiat puławski: Przemysław Mizak

powiat radzyński: Andrzej Gajda

powiat rycki: Piotr Filipek

powiat tomaszowski: Piotr Gruszecki

powiat włodawski: Ewa Pastusiak , Dariusz Pastusiak

, powiat zamojski: Adam Sołoducha

Rozstrzygnięto też coroczny konkurs na wieniec dożynkowy.

KATEGORIA: WIENIEC WSPÓŁCZESNY

Wyróżnienia:

• Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego (pow. opolski)

III miejsce:

• Koło Gospodyń Wiejskich „Galicjanki” (pow. zamojski)

II miejsce:

• Koło Gospodyń Wiejskich w Kletni (pow. rycki)

I miejsce:

• Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach (pow. łęczyński)

KATEGORIA: WIENIEC TRADYCYJNY

Wyróżnienia:

• Koło Gospodyń Wiejskich w Kamieniu (pow. łukowski)

• Koło Gospodyń Wiejskich Wola Zadybska (pow. rycki)

III miejsce:

• Sołectwo Dębów – Edyta i Piotr Cenian oraz Agnieszka i Daniel Tarasiuk (pow. bialski)

II miejsce:

• Koło Gospodyń Wiejskich w Zagrodach (pow. puławski)

I miejsce:

• Koło Gospodyń Wiejskich w Rzeczycy Ziemiańskiej (pow. kraśnicki).

Wybrana przez Komisję Konkursową praca w kategorii tradycyjny wieniec dożynkowy będzie reprezentowała Województwo Lubelskie podczas Dożynek Prezydenckich w 2027 roku.

Wieczorną część wydarzenia do późnych godzin nocnych uświetniały koncerty muzycznych gwiazd: Daj To Głośniej, Kubańczyk i BRAThANKI.

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