Rolnicy świętowali udane zbiory. Za nami Dożynki Wojewódzkie w Świdniku

Bartłomiej Ważny
Bartłomiej Ważny
2026-08-30 18:52

Był barwny korowód, delegacje gospodarzy z całego województwa, obrzęd żniwny a na koniec – ceremoniał dzielenia chleba. Uhonorowano także osoby, które szczególnie zasłużyły się na rzecz lubelskiego rolnictwa. Były też wieczorne koncerty, zagrały zespoły: Daj To Głośniej, Kubańczyk i BRAThANKI.

Tegoroczne Dożynki Wojewódzkie odbyły się na trawiastym lotnisku w Świdniku. Świętowanie rozpoczął barwny korowód, który poprowadził Zespół Tańca Ludowego Leszczyniacy. Delegacje wieńcowe powitali Gospodarze Dożynek: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Starosta Powiatu Świdnickiego Waldemar Jakson, a także starostowie dożynek: Karolina Pyda i Karol Raczyński.

Polskie rolnictwo przez najbliższe lata czekają ogromne wyzwania. Musimy wyegzekwować działania, które mają na celu ochronę polskiego rolnika, bo w ten sposób dbamy o nasze bezpieczeństwo żywnościowe. Nie możemy przerywać łańcuchów dostaw. Z całego serca dziękuję rolnikom, sadownikom, producentom za wasze umiłowanie ziemi i poświęcenie – mówił w trakcie uroczystości Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Władze województwa uhonorowały także osoby, których codzienna praca, zaangażowanie i wieloletnia działalność mają szczególne znaczenie dla rozwoju województwa lubelskiego.

Nagrodzeni rolnicy to:

  • powiat bialski: Marek Kałużyński
  • powiat biłgorajski: Robert Koszel
  • powiat chełmski: Rajmund Kobus
  • powiat krasnostawski: Agnieszka Krukowska
  • powiat kraśnicki: Marlena Zachariasz
  • powiat lubartowski: Kazimierz Kaznowski
  • powiat lubelski: Grzegorz Podolak
  • powiat łęczyński: Paweł Serej
  • powiat łukowski: Kamil Komar
  • powiat opolski: Tomasz Misztal
  • powiat parczewski: Marek Milaniuk
  • powiat puławski: Przemysław Mizak
  • powiat radzyński: Andrzej Gajda
  • powiat rycki: Piotr Filipek
  • powiat tomaszowski: Piotr Gruszecki
  • powiat włodawski: Ewa Pastusiak, Dariusz Pastusiak
  • powiat zamojski: Adam Sołoducha

Rozstrzygnięto też coroczny konkurs na wieniec dożynkowy.

KATEGORIA: WIENIEC WSPÓŁCZESNY

Wyróżnienia:

•           Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego (pow. opolski)

III miejsce:

•           Koło Gospodyń Wiejskich „Galicjanki” (pow. zamojski)

II miejsce:

•           Koło Gospodyń Wiejskich w Kletni (pow. rycki)

I miejsce:

•           Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach (pow. łęczyński)

KATEGORIA: WIENIEC TRADYCYJNY

Wyróżnienia:

•           Koło Gospodyń Wiejskich w Kamieniu (pow. łukowski)

•           Koło Gospodyń Wiejskich Wola Zadybska (pow. rycki)

III miejsce:

•           Sołectwo Dębów – Edyta i Piotr Cenian oraz Agnieszka i Daniel Tarasiuk (pow. bialski)

II miejsce:

•           Koło Gospodyń Wiejskich w Zagrodach (pow. puławski)

I miejsce:

•           Koło Gospodyń Wiejskich w Rzeczycy Ziemiańskiej (pow. kraśnicki).

Wybrana przez Komisję Konkursową praca w kategorii tradycyjny wieniec dożynkowy będzie reprezentowała Województwo Lubelskie podczas Dożynek Prezydenckich w 2027 roku.

Wieczorną część wydarzenia do późnych godzin nocnych uświetniały koncerty muzycznych gwiazd: Daj To Głośniej, Kubańczyk i BRAThANKI.

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