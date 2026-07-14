Te imiona to magnes na sukces. Ich właściciele są skazani na pomyślność

Te imiona to zwiastun pomyślności. W kulturze łączą się z siłą i ambicją

Czy istnieje zależność między imieniem a powodzeniem w życiu? Na to pytanie nie ma jednej, naukowej odpowiedzi, ponieważ brakuje dowodów na to, że nasze imiona warunkują karierę czy życiowe triumfy. Mimo to od wieków znaczenie i etymologia imion fascynują ludzi. Pewne z nich przez pokolenia zyskały przypiętą łatkę symbolu ambicji, niezłomności i skuteczności w dążeniu do celu. Właśnie dlatego stworzyliśmy listę imion, które w tradycji uchodzą za te sprzyjające osiągnięciu życiowego sukcesu i ogólnej pomyślności.

Imiona prawdziwych szczęśliwców

Zastanawiasz się, jakie imiona gwarantują życiowy sukces? Wytypowaliśmy 5 imion dla kobiet i 5 dla mężczyzn, a całe zestawienie jest dostępne do obejrzenia w galerii zamieszczonej pod spodem.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Osoby o tych imionach osiągają sukcesy. TOP 10 imion skazanych na pomyślność [LISTA]

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Jakie są najpiękniejsze imiona XXI wieku?

Decyzja o nadaniu imienia dziecku jest jednym z najtrudniejszych zadań, z jakimi mierzą się rodzice. Imię to swoista wizytówka na całe życie, stąd tak silna potrzeba znalezienia tego jedynego, które wyróżni się wspaniałym brzmieniem, głębokim sensem i uniwersalnością.

Ostatnie dwudziestolecie to czas sporych roszad w rankingach popularności imion. Obok dobrze znanej i lubianej klasyki, rodzice coraz śmielej sięgają po imiona krótsze, niebanalne, często o korzeniach w innych kręgach kulturowych. Do grona najchętniej wybieranych dla dziewczynek należą m.in. Zofia, Julia, Antonina, Helena, Laura czy Maja, natomiast wśród chłopców prym wiodą Antoni, Jan, Aleksander, Franciszek, Jakub, Leon i Nikodem.

Jakich imion dla dziecka unikać? RJP ma swoje zdanie

Nie wszystkie imiona cieszą się dobrą opinią. Część z nich bywa krytykowana ze względu na skomplikowaną wymowę, oryginalną pisownię, niekorzystne skojarzenia lub fakt, że ich nosiciele często muszą wyjaśniać, jak poprawnie je zapisać czy wymówić. Wśród propozycji pojawiają się również takie, których nadawanie w przeszłości odradzała Rada Języka Polskiego - Rada Języka Polskiego ostrzega przed tym imieniem. W Polsce nosi je już 174 kobiet