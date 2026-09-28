Znicz za kilka złotych albo kilkaset. Różnice są ogromne

Czasy, gdy wybór ograniczał się przede wszystkim do tradycyjnych szklanych zniczy z parafinowym wkładem, dawno minęły. Przed 1 listopada na sklepowych półkach i w internecie znajdziemy dziesiątki różnych modeli. Są wśród nich klasyczne znicze, ale również bogato zdobione lampiony, modele solarne, witrażowe czy wykonane z bardziej kosztownych materiałów.

Wraz z wyglądem i sposobem wykonania rośnie również cena. Jak przypomina Next.Gazeta.pl, jesienią 2025 roku w Podkarpackim Centrum Hurtowym Agrohurt w Rzeszowie znicze można było znaleźć za około 2,50 zł. Czarne lampiony ze złotymi lub srebrnymi elementami kosztowały od 10 do 60 zł, natomiast modele ze stali nierdzewnej – około 200 zł.

Na rynku hurtowym w Broniszach ceny wkładów wynosiły wówczas od 1,95 do 9,60 zł, a duże lampiony kosztowały od 200 do 260 zł. Nie są to jednak ceny obowiązujące w całej Polsce ani aktualny cennik na 2026 rok – wiele zależy m.in. od miejsca zakupu, wielkości znicza, materiałów i sposobu wykonania.

Nawet 800 zł za znicz. Luksusowe modele kosztowały jeszcze więcej

Szczególnie wysokie ceny osiągają najbardziej ozdobne produkty. W poprzednim sezonie dekoracyjny znicz solarny z witrażem był oferowany za około 219 zł. Witrażowe lampiony z ozdobnymi obudowami kosztowały ponad 250 zł, a ceny niektórych modeli wykonanych ze szkła dochodziły do około 300 zł.

Na tym jednak nie koniec. Znicze wykonane ze stali i granitu pojawiały się w ofertach w cenach od około 400 do nawet 800 zł za sztukę. Jeszcze droższe były niektóre luksusowe produkty sprowadzane z zagranicy – ich ceny potrafiły przekraczać nawet 1000 zł.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Wszystkich Świętych 2026. Te kwiaty będą hitem na grobach

13

Ceny zniczy 2026. Ile trzeba zapłacić przed Wszystkimi Świętymi?

Pod koniec września 2026 roku w sprzedaży internetowej można znaleźć ozdobne znicze solarne kosztujące od około 90 do nawet 355 zł. Jednocześnie za standardowy znicz nadal można zapłacić mniej niż 10 zł.

Markety już gotowe na Wszystkich Świętych. Tak wyglądają półki w Lidlu