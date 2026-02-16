AI stworzyła wizualizacje elektrycznej wersji Fiata 126p, łącząc klasykę z nowoczesnością.

Elektryczny Maluch zachowałby kompaktowe wymiary, ale zyskałby LED-owe oświetlenie i aerodynamiczną bryłę.

Sprawdź, jak kultowy Maluch mógłby podbić miejskie ulice jako pojazd elektryczny!

W ostatnich latach sztuczna inteligencja rozwija się w zawrotnym tempie, oferując coraz więcej możliwości w niemal każdej dziedzinie życia. Dziś AI potrafi nie tylko analizować dane, tworzyć teksty czy obrazy, ale także generować realistyczne wizualizacje przedmiotów, miejsc i pojazdów, które nigdy wcześniej nie istniały. Dzięki nowoczesnym algorytmom możemy zobaczyć, jak wyglądałyby znane samochody w zupełnie nowych wersjach - na przykład jako futurystyczne modele elektryczne. Postanowiliśmy więc zapytać AI o to, jak według niej prezentowałby się legendarny Maluch w wersji elektrycznej. Mamy wizualizacje, które są naprawdę obiecujące!

Fiat 126p w wersji elektrycznej

Elektryczny Maluch według AI zachowałby swoje najbardziej charakterystyczne cechy: kompaktowe wymiary, zaokrągloną bryłę oraz krótkie zwisy nadwozia. Całość zyskałaby jednak bardziej nowoczesne proporcje - nieco szerszy rozstaw kół, obniżoną linię dachu i dynamiczniej poprowadzone przetłoczenia.

Z przodu uwagę zwracałby LED-owe reflektory nawiązujące kształtem do oryginalnych lamp. Zamiast klasycznego grilla pojawiłaby się gładka, aerodynamiczna powierzchnia, poprawiająca opływ powietrza. Z tyłu znalazłyby się wąskie, poziome światła LED oraz delikatny spojler dachowy, poprawiający stabilność przy wyższych prędkościach. Poniżej znajdziecie wizualizacje Malucha w wersji elektrycznej, zachęcamy do sprawdzenia!

Fiat 126p jako elektryk? Wyobraźnia AI nie zna granic!

Maluch w wersji elektrycznej? Jeszcze do niedawna takie wizje brzmiały jak science fiction, dziś jednak sztuczna inteligencja potrafi tworzyć realistyczne projekty, które rozpalają wyobraźnię fanów motoryzacji. Dzięki nowoczesnym narzędziom AI możemy zobaczyć, jak kultowy Fiat 126p mógłby wyglądać w całkowicie nowej, elektrycznej odsłonie. Według AI auto byłoby idealnym wyborem np. do miast, bowiem byłoby:

małe,

przystępne cenowo,

łatwe w parkowaniu.

W ostatnim czasie pisaliśmy również o kultowej Warszawie w wersji elektrycznej, a więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: FSO Warszawa wraca w wielkim stylu? Tak mogłaby wyglądać kultowa legenda PRL w wersji elektrycznej.

