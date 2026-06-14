33-latek znęcał się nad partnerką. Maltretowana kobieta przerwała milczenie

Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-06-14 11:19

Przerażająca sytuacja, w której własne mieszkanie staje się więzieniem, stała się udziałem 30-letniej kobiety. Jej partner przez długi czas zamieniał jej życie w koszmar. Oprawca żył w przeświadczeniu, że nigdy nie poniesie konsekwencji swoich brutalnych czynów, jednak ostatecznie sprawiedliwość go dosięgła.

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Autor: Pixabay.com

Dramat 30-latki z Krasnegostawu

Agresor żył w fałszywym poczuciu całkowitej nietykalności, jednak sprawiedliwość w końcu go dosięgła. Funkcjonariusze policji z Krasnegostawu ujęli 33-letniego mężczyznę, który zgotował swojej 30-letniej partnerce wyjątkowo dramatyczny los. Tyran regularnie stosował przemoc fizyczną i słowną wobec swojej ofiary, cynicznie wykorzystując fakt, że zastraszona kobieta zwyczajnie bała się poprosić o pomoc z zewnątrz.

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Interwencja opieki społecznej i areszt dla 33-latka

Dramatyczna sytuacja uległa zmianie dopiero dzięki czujności pracownicy opieki społecznej, która niezwłocznie powiadomiła odpowiednie służby. Zatrzymany mężczyzna początkowo próbował udawać ofiarę nieporozumienia, jednak pokrzywdzona odnalazła w sobie odwagę i szczegółowo opisała swoje dwuletnie cierpienie.

Za wielomiesięczne znęcanie się nad osobą najbliższą sprawca został już tymczasowo aresztowany, a w świetle obowiązujących przepisów grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

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