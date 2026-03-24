Niezwykła wieś nad Bugiem

Różanka, znana również jako Różanka nad Bugiem, została założona w 1506 roku, a już w 1524 uzyskała prawa miejskie. Przez wieki była miastem magnackim, należącym do wpływowych rodów takich jak Pociejowie, Czartoryscy czy Zamoyscy. Rywalizowała nawet z pobliską Włodawą. Dziś, choć zdegradowana do rangi wsi w woj. lubelskim, nadal przyciąga swoją bogatą przeszłością i malowniczym położeniem.

Współcześnie Różanka to wieś sołecka w gminie Włodawa, licząca około 845 mieszkańców (dane z 2023 roku). To miejsce, gdzie historia przeplata się z przyrodą, a lokalna społeczność dba o zachowanie dziedzictwa przodków.

Największą atrakcją Różanki jest zespół pałacowy, który niegdyś stanowił serce całego majątku. Pałac wzniesiono w XVII wieku, według legendy z inicjatywy cara Piotra Wielkiego, który podarował go Ludwikowi Pociejowi za zasługi. W kolejnych latach przebudowywano go wielokrotnie, m.in. według projektów Józefa Pioli, Franciszka Marii Lanciego czy Henryka Marconiego.

Pożar z 1816 roku zniszczył część budowli, ale została ona odbudowana i ponownie przekształcona około 1905 roku. Niestety, działania I i II wojny światowej doprowadziły do całkowitej ruiny pałacu w woj. lubelskim. Dziś pozostały jedynie:

zarys fundamentów,

ruiny oficyn i budynków gospodarczych

spichlerz, gorzelnia i wieża ciśnień,

fragmenty parku z tarasami i starodrzewem.

To wyjątkowa przestrzeń, idealna na spacer z nutką zadumy nad przemijającym czasem – świetny pomysł na wycieczkę weekendową w woj. lubelskim.

Nietypowe atrakcje turystyczne we wsi w woj. lubelskim

Nieopodal ruin pałacu znajduje się neogotycki kościół św. Augustyna, wybudowany w latach 1908–1913 dzięki funduszom rodziny Zamoyskich. Powstał na miejscu dawnej cerkwi unickiej i choć również ucierpiał podczas wojen, został odbudowany i bogato wyposażony. Dziś zachwyca jednolitym, neogotyckim wystrojem oraz spokojnym otoczeniem. Przed świątynią znajduje się niewielki placyk – pamiątka po miejskim rynku.

Różanka nie zapomina także o swoich korzeniach ludowych. W dawnej organistówce działa dziś Dom Historii i Tradycji Ludowej – małe muzeum, w którym zgromadzono pamiątki związane z codziennym życiem mieszkańców. Można tu zobaczyć:

eksponaty rzemieślnicze,

przedmioty użytku codziennego,

prasę lokalną z dawnych lat,

materiały o legendarnym spotkaniu cara Piotra z mnichem Różanem.

To doskonała propozycja dla rodzin z dziećmi i pasjonatów lokalnej historii – idealny pomysł na wycieczkę z rodziną.

Różanka – idealny pomysł na majówkę 2026 w woj. lubelskim

Majówka to doskonały czas, by odkrywać mniej znane miejsca. Zamiast zatłoczonych kurortów, warto postawić na spokojne, klimatyczne i pełne historii tereny pogranicza. Różanka świetnie wpisuje się w trend slow travel – podróży powolnych, świadomych, bliskich naturze i lokalnym społecznościom. Spędzając tu majówkę 2026, można:

odkrywać ruiny pałacu i dawne parki,

zwiedzać kościół św. Augustyna,

odwiedzić Dom Tradycji Ludowej,

spacerować wzdłuż Bugu,

udać się na jednodniowy wypad do Włodawy.

Jak dojechać do Różanki z Lublina?

Różanka to doskonały pomysł na wycieczkę weekendową lub pomysł na majówkę 2026 w woj. lubelskim, również dla mieszkańców stolicy regionu. Odległość z Lublina do Różanki wynosi około 95 kilometrów, co oznacza nieco ponad 1,5 godziny jazdy samochodem. Najszybsza trasa wiedzie przez Łęczną i Włodawę – w tym ostatnim mieście warto zatrzymać się na chwilę, by zobaczyć jego atrakcje turystyczne, jak słynny „czworobok” czy zabytkowe synagogi.

Do Różanki można też dojechać autobusem – kursy z Lublina do Włodawy są dostępne codziennie, a stamtąd wystarczy krótki, 10–15-minutowy przejazd taksówką lub lokalnym transportem. To naprawdę nieoczywiste miejsce na mapie woj. lubelskiego, które jest w zasięgu krótkiej podróży, a jednocześnie zapewnia poczucie oderwania od zgiełku miasta.

Miasto trzech kultur w woj. lubelskim niedaleko wsi

Zaledwie 7 km od Różanki leży Włodawa – niewielkie, lecz pełne uroku miasto. Tutaj warto zobaczyć:

zespół synagogalny,

XVIII-wieczny „czworobok” na rynku,

Miasto tętni życiem szczególnie podczas wydarzeń kulturalnych, takich jak Festiwal Trzech Kultur czy Poleskie Lato z Folklorem. To świetne uzupełnienie wyprawy do Różanki i prawdziwa perełka turystyczna regionu.

Turystyka w woj. lubelskim – dlaczego warto tu przyjechać?

Województwo lubelskie to region, który wciąż pozostaje nieco na uboczu masowej turystyki – i właśnie to jest jego największym atutem. Znajdziemy tu:

nieodkryte perełki, jak Różanka czy Okuninka,

bogatą historię i wielokulturowość (ślady polskie, żydowskie, ukraińskie i białoruskie),

wspaniałe krajobrazy: rzeki, jeziora, lasy,

autentyczną kuchnię regionalną i gościnność mieszkańców.

Zobacz, jak to miejsce prezentuje się na starych zdjęciach!

