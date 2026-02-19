Ta gmina w Lubelskiem zaskakuje liczbą ślubów. Jest liderem rankingu

Urząd Statystyczny w Lublinie opublikował dane o małżeństwach w regionie

Dane pochodzą z opracowania przygotowanego przez Urząd Statystyczny w Lublinie i dotyczą 2024 roku. W zestawieniu pokazano m.in. liczbę zawartych małżeństw w przeliczeniu na 10 tys. ludności, co pozwala porównać aktywność ślubną w poszczególnych gminach województwa lubelskiego. Wskaźnik ten pokazuje nie tylko liczbę ślubów, ale także ich natężenie w stosunku do liczby mieszkańców.

Ta gmina jest liderem. Tu ślubów jest najwięcej

W rankingu gmin zdecydowanym liderem okazał się Drelów. W 2024 roku wskaźnik liczby zawartych małżeństw wyniósł tam 59,52 na 10 tys. ludności, co dało tej gminie pierwsze miejsce w całym województwie. To wyraźna przewaga nad kolejnymi samorządami w zestawieniu.

Drugie miejsce zajęła gmina Leśna Podlaska z wynikiem 44,23, a trzecie Łomazy – 44,19. Tuż za podium znalazł się Lublin, gdzie wskaźnik wyniósł 43,09, a piąte miejsce przypadło Janowowi Podlaskiemu z wynikiem 40,92. Dane pokazują więc, że choć stolica regionu również znajduje się w czołówce, to w 2024 roku to mniejsza gmina wysunęła się na prowadzenie.

Jak wygląda sytuacja w całym województwie?

W całym województwie w 2024 roku wskaźnik liczby zawartych małżeństw na 1000 ludności wyniósł 3,3, podczas gdy średnia dla Polski to 3,6.

Zestawienie pokazuje także ogólną liczbę małżeństw istniejących w regionie. Na koniec 2024 roku w województwie lubelskim było ich 458,0 tys., podczas gdy w 2023 roku 464,5 tys., a w 2022 roku 471,4 tys. Oznacza to, że w ostatnich latach liczba istniejących małżeństw w regionie stopniowo się zmniejszała.

Z danych wynika również, że większość nowożeńców to osoby stanu wolnego. Przed ślubem 85,1% mężczyzn było kawalerami, a 83,8% kobiet pannami. Mediana wieku kobiet wyniosła 29,5 roku w miastach i 27,5 roku na wsi, natomiast mężczyzn odpowiednio 31,8 roku w miastach i 29,7 roku na wsi.

Najnowsze statystyki wyraźnie pokazują, że choć średnia dla całego województwa jest umiarkowana, w niektórych gminach mieszkańcy znacznie częściej decydują się na zawarcie małżeństwa. W 2024 roku to właśnie Drelów okazał się miejscem, gdzie ślubów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców było najwięcej.

