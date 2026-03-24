Ta europejska stolica kusi nie tylko turystów. "Perła Dunaju" stała się mekką dla polityków

Budapeszt. Dlaczego stolicę Węgier nazywa się "Paryżem Wschodu" i "perłą Dunaju"?

Większość miast może pochwalić się tylko jednym przydomkiem, ale Budapeszt to wyjątek od tej reguły. Węgierska stolica dorobiła się dwóch popularnych określeń: "perła Dunaju" oraz "Paryż Wschodu". Skąd wzięły się te zaszczytne tytuły?

Miano "perły Dunaju" to oczywiste nawiązanie do wyjątkowego położenia metropolii. Budapeszt rozciąga się na obu brzegach tej potężnej rzeki. To właśnie nad jej nurtem wznoszą się ikoniczne budowle miasta, takie jak gmach Parlamentu, Wzgórze Zamkowe, słynna Baszta Rybacka czy charakterystyczny Most Łańcuchowy, które wspólnie tworzą zapierający dech w piersiach pejzaż.

Z kolei tytuł "Paryża Wschodu" odnosi się do niezwykłej elegancji, wspaniałej architektury i bogatego życia kulturalnego miasta. Na przełomie XIX i XX wieku Budapeszt przeżywał prawdziwy rozkwit. Powstawały tu przestronne bulwary, zdobione secesyjne kamienice, eleganckie teatry, klimatyczne kawiarnie i imponujące budynki użyteczności publicznej. Stolica Węgier tętniła życiem artystycznym i towarzyskim, z powodzeniem dorównując w tej części Europy francuskiemu Paryżowi.

Co przyciąga turystów do Budapesztu? Zabytki i gorące źródła

Budapeszt niezmiennie plasuje się w czołówce najpiękniejszych stolic w Europie. Nikogo więc nie dziwi, że każdego roku przyciąga prawdziwe tłumy podróżników. Magnesem są tu przede wszystkim liczne i zachwycające zabytki. To jednak dopiero początek atrakcji.

Węgierska stolica to także prawdziwe zagłębie kąpielisk termalnych. Słynne kompleksy, takie jak Széchenyi czy Rudas, nawiązują do wielowiekowej tradycji zażywania kąpieli w gorących źródłach. Dla mieszkańców Budapesztu jest to bardzo ważny element ich lokalnej tożsamości. Poniżej prezentujemy galerię zdjęć, która z pewnością zachęci do wizyty w tym niezwykłym mieście!

Budapeszt: "Perła Dunaju" i mekka polityków [ZDJĘCIA]

Budapeszt azylem dla polityków? Stolica Węgier na celowniku znanych nazwisk

W ostatnim czasie Budapeszt nabiera również nowego znaczenia, często pojawiając się w kontekście politycznych azylów. Sytuacja ta jest ściśle związana z polityką zagraniczną rządu Viktora Orbána. Węgierskie władze często obierają kurs niezależny od głównego nurtu w Unii Europejskiej. W efekcie Węgry bywają postrzegane jako bezpieczna przystań dla niektórych polityków z innych państw.

Dobrym tego przykładem są niedawne wydarzenia z udziałem polskich polityków. Dużym echem odbiła się sprawa Zbigniewa Ziobry.