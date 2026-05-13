Lubelska kuria szuka proboszczów przez konkurs. Wprowadzają historyczne zmiany

Archidiecezja Lubelska ogłosiła konkurs na proboszczów 16 parafii

Informacje zamieszczone przez Katolicki Uniwersytet Lubelski wskazują, że nowa procedura to owoc postanowień III Synodu Archidiecezji Lubelskiej, zakończonego minionej jesieni. Zatwierdzone zmiany dają możliwość otwartej rywalizacji na stanowisko zarządcy wakujących parafii.

Zasady funkcjonują tak, że chętni duchowni samodzielnie zgłaszają swoje aplikacje na konkretne placówki. Aktualnie kuria poszukuje duszpasterzy m.in. dla parafii pw. św. Agnieszki w Lublinie, pw. Świętego Ducha w Chełmie oraz pw. Przemienienia Pańskiego w Firleju.

Ks. prof. Paweł Kaleta, reprezentujący Instytut Prawa Kanonicznego KUL, twierdzi, że to właściwa reakcja na obecne potrzeby Kościoła. Jego zdaniem rola proboszcza wykracza poza czystą administrację, stając się posługą „pasterza” odpowiedzialnego za grupę wiernych.

„Taka forma wyłaniania kandydatów nadaje kapłanowi status aktywnego uczestnika własnej drogi powołania, co znacząco zwiększa jego motywację do pracy duszpasterskiej, a biskupowi daje skuteczne narzędzie pozwalające na precyzyjne dopasowanie planu duszpasterskiego kandydata do konkretnych potrzeb danej parafii” – przekonuje ks. prof. Paweł Kaleta.

Wybór proboszcza to nie konkurs popularności, uspokaja rzecznik kurii

Władze archidiecezji zaznaczają, że nowe reguły absolutnie nie stanowią plebiscytu czy głosowania. Głos decydujący w kwestii obsady stanowisk wciąż leży w gestii arcybiskupa.

„Idea zmian jest taka, żeby z jednej strony zwiększyć przejrzystość wyboru proboszczów, a z drugiej to szansa dla księży z pokolenia wyżu demograficznego, którzy nie muszą już czekać, aż ich praca zostanie dostrzeżona, tylko sami mogą wyjść z inicjatywą” – wyjaśnia ks. dr Adam Jaszcz, rzecznik prasowy Archidiecezji Lubelskiej i pracownik Instytutu Prawa Kanonicznego KUL.

Rzecznik archidiecezji dodaje, że zebrane aplikacje mają stanowić jedynie bazę informacyjną niezbędną do ostatecznego wyboru.

„To nie jest plebiscyt, lecz sposób na poszerzenie spektrum wiedzy potrzebnej do podjęcia ostatecznej decyzji o nominacji na proboszcza” – dodaje ks. dr Adam Jaszcz.

Metropolita lubelski, abp Stanisław Budzik, osobiście nakłania duchownych do składania aplikacji. W swoim oświadczeniu zaznaczył, że bycie proboszczem wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, wymaga odpowiedniego przygotowania i otwartości na świeże wyzwania we wspólnocie.

Jakie dokumenty musi złożyć kandydat na proboszcza w Lublinie?

Chętni kapłani muszą dostarczyć arcybiskupowi szczegółowy wniosek. Wymagane jest w nim przedstawienie motywacji do pracy w wybranej parafii, udokumentowanie dotychczasowych osiągnięć duszpasterskich oraz sformułowanie wizji pracy dostosowanej do realiów miejscowej wspólnoty.

Kompletna aplikacja musi dodatkowo zawierać opinię dziekana, dowód zdania egzaminu proboszczowskiego i potwierdzenie braku zaległości finansowych względem kurii, a także dyplomy ukończenia studiów i szkoleń.

Podstawowym i nieodzownym wymogiem jest jednak wykazanie się stażem kapłańskim trwającym przynajmniej 15 lat.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 maja. Według zapewnień ks. dr. Adama Jaszcza, inicjatywa spotkała się z ogromnym odzewem, a spływające wnioski będą weryfikowane przez Radę Biskupią.

Strona KUL przypomina, że podobny model działa np. w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem ks. prof. Pawła Kalety, wdrożenie go w Polsce stworzy dogodne warunki do zwiększenia poczucia odpowiedzialności za rozwój lokalnego Kościoła.

