Najpierw wspólnie pili, a później ich pobili i podpalili na stosie. Zapadł wyrok

Olka Mazur
2026-05-13 13:38

Najpierw brutalnie pobili, a potem podpalili na stosie. Usłyszeli właśnie wyrok dożywocia. Sąd Okręgowy w Lublinie uznał Tomasza B., Krzysztofa B. oraz Piotra B. za winnych. Mężczyźni w marcu 2025 roku podczas picia alkoholu w jednym z mieszkań w Chełmie zaatakowali 42- i 66-latka. Gdy Ci stracili przytomność oskarżeni ułożyli na nich znalezione w mieszkaniu meble i tekstylia i podpalili. W wyniku tego obaj mężczyźni zmarli.

wyrok za zabójstwo

- Okoliczności popełnienia przez oskarżonych czynów i ich wina w tej sprawie w świetle zgromadzonych dowodów nie budzi wątpliwości. Sposób działania oskarżonych w sposób oczywisty wskazuje na bezpośredni zamiar zabójstwa dwóch osób z motywacją zasługującą na szczególne potępienie, bo bez żadnego dającego się racjonalnie wytłumaczyć powodu spowodowali u pokrzywdzonych ogromne cierpienia konania w warunkach gwałtownego pożaru. Zachowanie oskarżonych było nieludzkie, bezwzględne, niewytłumaczalne i zabrało dwóm osobom wartość dla człowieka najważniejszą - życie – mówi sędzia Barbara Markowska z Sądu Okręgowego w Lublinie.

Skazani mogą ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie: Piotr B. po 38 latach, Krzysztof B. po 40 latach, a Tomasz B. po 41 latach. Wyrok jest nieprawomocny, skazani mogą złożyć apelację.

