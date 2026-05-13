Najpierw wspólnie pili, a później ich pobili i podpalili na stosie. Zapadł wyrok

- Okoliczności popełnienia przez oskarżonych czynów i ich wina w tej sprawie w świetle zgromadzonych dowodów nie budzi wątpliwości. Sposób działania oskarżonych w sposób oczywisty wskazuje na bezpośredni zamiar zabójstwa dwóch osób z motywacją zasługującą na szczególne potępienie, bo bez żadnego dającego się racjonalnie wytłumaczyć powodu spowodowali u pokrzywdzonych ogromne cierpienia konania w warunkach gwałtownego pożaru. Zachowanie oskarżonych było nieludzkie, bezwzględne, niewytłumaczalne i zabrało dwóm osobom wartość dla człowieka najważniejszą - życie – mówi sędzia Barbara Markowska z Sądu Okręgowego w Lublinie.
Skazani mogą ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie: Piotr B. po 38 latach, Krzysztof B. po 40 latach, a Tomasz B. po 41 latach. Wyrok jest nieprawomocny, skazani mogą złożyć apelację.
Zobacz także naszą galerię zdjęć: Koniec pożaru w Puszczy Solskiej