Najpierw wspólnie pili, a później ich pobili i podpalili na stosie. Zapadł wyrok

Najpierw brutalnie pobili, a potem podpalili na stosie. Usłyszeli właśnie wyrok dożywocia. Sąd Okręgowy w Lublinie uznał Tomasza B., Krzysztofa B. oraz Piotra B. za winnych. Mężczyźni w marcu 2025 roku podczas picia alkoholu w jednym z mieszkań w Chełmie zaatakowali 42- i 66-latka. Gdy Ci stracili przytomność oskarżeni ułożyli na nich znalezione w mieszkaniu meble i tekstylia i podpalili. W wyniku tego obaj mężczyźni zmarli.

i Autor: OW