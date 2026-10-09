Nawoływał do ataku maczetami. Policja zatrzymała 18-latka

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-10-09 13:22

Policjanci z województwa lubelskiego interweniowali po serii niepokojących publikacji dotyczących bezpieczeństwa w szkołach. W Chełmie, Tomaszowie Lubelskim i Lublinie zatrzymano cztery osoby w wieku od 13 do 18 lat. Jedna z nastolatek wystąpiła na nagraniu w kominiarce, wymachując nożem.

Włączony niebieski sygnał świetlny na dachu radiowozu. O zatrzymaniach nastolatków w Lublinie przeczytasz na Eska Lublin.
Autor: Fotodax/ Shutterstock

15-latek zatrzymany na terenie szkoły w Chełmie

Chełmscy kryminalni zatrzymali 15-latka, który publikował w mediach społecznościowych nagrania i zdjęcia. Według policji ich treść mogła stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób w szkole. Materiały zamieszczał zarówno z domu, jak i z placówki.

Aktywność nastolatka wykryli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Informacje natychmiast przekazano miejscowym policjantom.

15-latek został zatrzymany na terenie jednej ze szkół ponadpodstawowych w Chełmie. Mundurowi sprawdzili jego plecak oraz miejsce zamieszkania, ale nie znaleźli niebezpiecznych przedmiotów. Chłopak tłumaczył, że chciał jedynie zażartować.

Groził, że przyjdzie do szkoły z nożem

Do kolejnej interwencji doszło w Tomaszowie Lubelskim. Policjanci zatrzymali 13-letniego ucznia jednej z miejscowych szkół podstawowych. Chłopak zamieścił na komunikatorze klasowym wiadomość, w której groził, że przyjdzie do placówki i zaatakuje uczniów nożem.

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Nastolatek został zatrzymany w domu, a następnie w obecności rodzica doprowadzony do komendy. Zgromadzone materiały mają zostać niezwłocznie przekazane do sądu rodzinnego i nieletnich.

Wpis o ataku z wykorzystaniem maczet

Dwie kolejne osoby zatrzymano w Lublinie. Pierwszą z nich jest 18-latek, który miał opublikować w mediach społecznościowych wpis nawołujący do przeprowadzenia ataku z użyciem maczet. Policjanci zatrzymali go w miejscu zamieszkania. Zabezpieczyli również telefon i laptop, które zostaną poddane dalszym czynnościom.

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W kominiarce wymachiwała nożem

Lubelscy funkcjonariusze zatrzymali również 16-latkę. Zamaskowana kominiarką nastolatka miała grozić w internecie uczniom jednej ze szkół, wymachując nożem na nagraniu.

Dziewczyna została zatrzymana w domu. Policjanci zabezpieczyli nóż oraz kominiarkę widoczne na materiale.

Każda zapowiedź popełnienia przestępstwa czy też wywołania alarmu niesie za sobą poważne konsekwencje prawne, nawet jeśli jest to tylko żart. Reagujemy na każdy sygnał, każda informacja jest przez nas sprawdzana – przypominają lubelscy policjanci.

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ROLKI

Lubelskie