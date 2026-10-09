Nawoływał do ataku maczetami. Policja zatrzymała 18-latka

15-latek zatrzymany na terenie szkoły w Chełmie

Chełmscy kryminalni zatrzymali 15-latka, który publikował w mediach społecznościowych nagrania i zdjęcia. Według policji ich treść mogła stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób w szkole. Materiały zamieszczał zarówno z domu, jak i z placówki.

Aktywność nastolatka wykryli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Informacje natychmiast przekazano miejscowym policjantom.

15-latek został zatrzymany na terenie jednej ze szkół ponadpodstawowych w Chełmie. Mundurowi sprawdzili jego plecak oraz miejsce zamieszkania, ale nie znaleźli niebezpiecznych przedmiotów. Chłopak tłumaczył, że chciał jedynie zażartować.

Groził, że przyjdzie do szkoły z nożem

Do kolejnej interwencji doszło w Tomaszowie Lubelskim. Policjanci zatrzymali 13-letniego ucznia jednej z miejscowych szkół podstawowych. Chłopak zamieścił na komunikatorze klasowym wiadomość, w której groził, że przyjdzie do placówki i zaatakuje uczniów nożem.

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Nastolatek został zatrzymany w domu, a następnie w obecności rodzica doprowadzony do komendy. Zgromadzone materiały mają zostać niezwłocznie przekazane do sądu rodzinnego i nieletnich.

Wpis o ataku z wykorzystaniem maczet

Dwie kolejne osoby zatrzymano w Lublinie. Pierwszą z nich jest 18-latek, który miał opublikować w mediach społecznościowych wpis nawołujący do przeprowadzenia ataku z użyciem maczet. Policjanci zatrzymali go w miejscu zamieszkania. Zabezpieczyli również telefon i laptop, które zostaną poddane dalszym czynnościom.

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W kominiarce wymachiwała nożem

Lubelscy funkcjonariusze zatrzymali również 16-latkę. Zamaskowana kominiarką nastolatka miała grozić w internecie uczniom jednej ze szkół, wymachując nożem na nagraniu.

Dziewczyna została zatrzymana w domu. Policjanci zabezpieczyli nóż oraz kominiarkę widoczne na materiale.

– Każda zapowiedź popełnienia przestępstwa czy też wywołania alarmu niesie za sobą poważne konsekwencje prawne, nawet jeśli jest to tylko żart. Reagujemy na każdy sygnał, każda informacja jest przez nas sprawdzana – przypominają lubelscy policjanci.