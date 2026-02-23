Sztuczna Inteligencja pomoże seniorom? Władze Krasnegostawu z nowoczesnymi pomysłami

Pomysł na ostatniej sesji rady miasta zaproponował przewodniczący Marcin Wilkołazki.

Od kilku lat realizowane są różnorodne projekty pomocowe skierowane do osób starszych oraz do ich opiekunów. Obejmują one szeroki zakres usług opieki domowej, rehabilitacji po nowoczesne technologie takie jak opaski bezpieczeństwa i system teleopieki. Zapotrzebowanie na tego typu wsparcie jest dziś znaczące. Wszyscy to obserwujemy, a dostępne dane i analizy wskazują, że w kolejnych latach będzie nadal rosło. Niepokojące są przy tym prognozy dotyczące malejącej liczby opiekunów, zwłaszcza tych opiekunów nieformalnych, takich jak współmałżonkowie, członkowie rodzin, co może stanowić poważne wyzwanie dla systemu wsparcia osób starszych. Jednocześnie żyjemy w okresie dynamicznego rozwoju technologicznego, w którym sztuczna inteligencja wkracza niemal w każdy obszar życia. Widzimy to wszędzie. W związku z tym uważam, że warto rozważyć rozszerzenie wsparcia dla naszych seniorów o system nowoczesnej całodobowej opieki domowej z wykorzystaniem AI, czyli sztucznej inteligencji - wskazywał przewodniczący.

Zaproponowane rozwiązania, miałyby czuwać nad bezpieczeństwem seniora w jego domu przy użyciu sztucznej inteligencji, bez naruszania prywatności i konieczności noszenia jakichkolwiek urządzeń.

Systemy tego typu działają w sposób dyskretny, nie wymagają od seniora żadnych czynności, ani obsługi, a jednocześnie zapewniają stały nadzór i możliwość szybkiej reakcji w sytuacjach zagrożenia. Senior nie musi niczego zakładać, naciskać ani pamiętać o ładowaniu baterii. Rozwiązania tego typu zostały już pilotażowo wdrożone między innymi w Krakowie - mówił Marcin Wilkołazki.

Warunkiem realizacji projektu będzie uzyskanie zewnętrznego dofinansowania.

