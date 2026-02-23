Spór o Ambasadora Województwa Lubelskiego. Marszałek odpowiada na wniosek

Wniosek o odebranie tytułu Ambasadora Województwa Lubelskiego Pracowni Studiów nad Holokaustem Żydów Polskich i Europejskich przedstawiciele środowiska narodowego argumentowali wpisami, które pojawiały się na facebookowej stronie Pracowni.

Głęboko nie zgadzamy się z tym stwierdzeniem. To jest bardzo krzywdzące i bardzo ocierające się o to, że ktoś próbuje politycznie wykorzystywać działalność tej Pracowni.(...) Niektórzy z polityków sprowadzają panią profesor Bober do tego, co się nazywa maglem internetowym, gdzie jest bezpardonowo atakowana i nieraz odpowiada na te wpisy i traktują to politycy jako prawdę objawioną. Ja w taką prawdę nie wierzę. Internet wszystko przyjmie. Internet to jest: i górnolotne hasła, i szambo - podkreślał marszałek.

Sama dr hab. Bober uważa wniosek za szykanę i nagonkę za upominanie się o losy żydowskich sąsiadów.

Jestem zwykłym, prostym człowiekiem, który to co osiągnął, osiągnął swoją pracą i takim samozaparciem. I postanowiłam w pewnym momencie walczyć o tych, których już nie ma wśród nas, o naszych żydowskich sąsiadów. I właśnie za to, że walczę o te kości, o te kości, które są rozrzucone po tej Lubelszczyźnie jestem w sposób okrutny atakowana - mówi dr hab. Sabina Bober.

Zdaniem Rafała Meklera prezesa lubelskiego Ruchu Narodowego, który składał wniosek -odpowiedź i wyjaśnienia marszałka omijają sedno sprawy.

Praktycznie wcale nie odniósł się do meritum sprawy, ponieważ nie chodzi tu ani o politykę historyczną, ani o kwestie związane z Holokaustem. Istotą sprawy jest osoba Ambasadora Województwa Lubelskiego oraz sposób, w jaki wypowiada się - zwłaszcza na swoim profilu - o innych mieszkańcach i mieszkańcach Lubelszczyzny. Polecam mojego Facebooka. Zamieściłem tam większość komentarzy, które wydają mi się skandaliczne. Komentarzy, które godzą w polskość, godzą w Polaków i w mojej opinii są antypolskie i i tyle - podkreśla Mekler.

Marszałek w trakcie konferencji zapowiedział, że tytuł nie zostanie odebrany.

