Szpital w Krasnymstawie zbiera warzywa od rolników. Dyrektor komentuje medialną burzę

Zaopatrzeniem kuchni szpitalnej zajęli się mieszkańcy pobliskiej gminy Izbica. Z początkiem listopada tamtejszy Urząd Miasta i Gminy opublikował na swojej stronie internetowej oficjalny komunikat: „Urząd Miasta i Gminy Izbica informuje, że 12 i 13 listopada na terenie sołectw gminy zostanie przeprowadzona zbiórka żywności na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie”. Zgodnie z zapowiedzią, we wskazanych dniach ciężarowy mercedes od rana objeżdżał okoliczne wsie i ładował worki przygotowane przez rolników.

- Najwięcej jest ziemniaków, potem marchew, najrzadziej buraki, pietruszka – relacjonuje w rozmowie z „Super Expressem” jeden z mężczyzn zaangażowanych w akcję. - W jednym miejscu jest worek lub dwa, w innym więcej, albo tylko mała reklamówka – uzupełnia.

Niektórzy darczyńcy zdecydowali się dostarczyć plony bezpośrednio do placówki. Małżeństwo rolników z okolic Krasnegostawu przyjechało dostawczym oplem i przeładowało na szpitalne wózki kilkadziesiąt worków wypełnionych ziemniakami, cebulą, marchwią oraz burakami. Gospodarze od razu zaznaczyli, że chcą zachować anonimowość i nie szukają poklasku. „Nie robimy tego dla sławy. Mamy, to się dzielimy” – ucinają krótko.

Za koordynację zbiórki prowadzonej w wiejskich sołectwach odpowiada burmistrz Izbicy Jerzy Lewczuk.

- Pierwszego dnia zebraliśmy około 700 kilogramów produktów rolnych. Każdy z darczyńców przekazał tyle, ile uznał za stosowne – tłumaczy samorządowiec w rozmowie z „Super Expressem”, oceniając przy tym akcję jako doskonałe przedsięwzięcie prospołeczne i ekologiczne. Zwraca uwagę, że wiosną gospodarze często muszą wyrzucać zapasy zalegające w piwnicach po zimie. - A teraz, jesienią, są najlepszej jakości - płody od naszych rolników są na pewno ekologiczne i bardzo wartościowe, wzbogacą szpitalne menu – dodaje.

Apel wystosowany przez kierownictwo placówki wywołał jednak falę publikacji sugerujących, że szpital borykający się z kilkunastomilionowym długiem (choć oczekujący jednocześnie na kilka milionów złotych z NFZ tytułem zwrotu za nadwykonania z 2025 roku) znalazł się nad przepaścią i musi żebrać o przysłowiowe kartofle. Dyrektor szpitala w Krasnymstawie Zbigniew Widomski przestał się już denerwować na widok dramatycznych tytułów prasowych o głodujących chorych. Cała sytuacja budzi w nim jedynie niesmak.

- Mamy kłopoty finansowe, tak jak wiele innych szpitali powiatowych w Polsce. Ale na jedzenie dla pacjentów jeszcze nam starcza – mówi otwarcie, zaznaczając równocześnie, że zbiórka warzyw nie jest nowym pomysłem podyktowanym złą kondycją finansową placówki. - Jest to inicjatywa z wieloletnią tradycją, organizowana z przerwami od kilkudziesięciu lat, która na stałe wpisała się w lokalną współpracę szpitala z mieszkańcami i środowiskiem rolniczym – wyjaśnia dyrektor.

Początki tej akcji sięgają dokładnie 1990 roku. W latach 1990-1995 dyrektorem placówki był dr n. med. Leszek Janeczek, który obecnie pełni funkcję ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego w krasnostawskim szpitalu.

- Sytuacja ekonomiczna szpitali w Polsce była wtedy dużo gorsza niż dzisiaj, brakowało wszystkiego, od opału po strzykawki, leki i żywność – wspomina doktor Janeczek. „Poprosiliśmy wtedy o pomoc rolników z okolicznych gmin, co spotkało się z wielkim odzewem i stało się naszą tradycją – dodaje lekarz.

Warto odnotować, że analogiczne akcje organizowano również w innych lecznicach na terenie dawnego województwa zamojskiego, określanego mianem „Zamojszczyzny”.

- Pamiętam, jak na początku lat dziewięćdziesiątym wieźliśmy z dziadkiem Adamem furmankę ziemniaków do Łaszczowa, skąd trafiły do szpitala w Tomaszowie Lubelskim – wspomina 49-letni pan Artur. - Zbiórka trwała cały dzień i była także towarzyskim wydarzeniem – relacjonuje mężczyzna.

Kluczowe jest to, że ekologiczne i świeże produkty trafią na talerze osób hospitalizowanych. Lecznica w Krasnymstawie nie zdecydowała się na zewnętrzny catering, a własna kuchnia szpitalna pracuje pełną parą i przygotowuje około 250 obiadów każdego dnia. W piątek, 13 listopada, pacjentom zaserwowano czerwony barszcz oraz smażoną rybę z ziemniakami i surówką.

- Staramy się gotować zdrowo i różnorodnie, korzystając z dużej ilości warzyw i owoców – deklaruje szefowa kuchni Małgorzata Saj. - Wszystko ma być świeżuchne i gorące – zaznacza.

Sami chorzy chwalą sobie serwowane posiłki.

- Byłam w kilku szpitalach w Lublinie i Zamościu, ale tutaj jedzenie jest najsmaczniejsze – przyznaje w rozmowie z „Super Expressem” pani Krystyna Gajewska, jedna z pacjentek krasnostawskiej placówki.

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