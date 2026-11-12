Dyrekcja szpitala prosi o ziemniaki i marchew, a lekarze zarabiają krocie

Szpital w Krasnymstawie prosi o warzywa. Dyrektor apeluje do mieszkańców

Media obiegły zaskakujące doniesienia z województwa lubelskiego. Kierujący tamtejszą lecznicą w Krasnymstawie dyrektor Zbigniew Widomski poprosił mieszkańców pobliskiej gminy Izbica o przeprowadzenie zbiórki żywności na rzecz placówki. Wśród najbardziej potrzebnych produktów znalazły się podstawowe warzywa, w tym ziemniaki, cebula, marchew oraz buraki.

Ta nietypowa prośba wynika z ogromnych problemów budżetowych lecznicy. Jej całkowite zadłużenie zbliża się już do kwoty 30 milionów złotych, z czego aż 7,4 miliona złotych to przeterminowane płatności, których szpital nie uregulował na czas wobec swoich dostawców.

Zebrane od darczyńców płody rolne trafią bezpośrednio do kuchni funkcjonującej w ramach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, co ma przełożyć się na lepsze posiłki dla przebywających tam chorych.

Według ustaleń, które opublikował Tygodnik Zamojski, akcja przyjmowania darów zaplanowana została na 12 i 13 listopada między godziną 7 a 15 i obejmie wszystkie sołectwa w gminie Izbica. Nie jest to pierwsza taka inicjatywa, ponieważ w październiku analogiczną pomoc dla tego szpitala zorganizowali mieszkańcy gminy Gorzków.

Zarobki lekarzy w szpitalu w Krasnymstawie. Kwoty na tle zbiórki darów szokują

Analizując przypadek placówki z Krasnegostawu, a także szerszy obraz polskiego systemu zdrowia, łatwo dostrzec wyraźną sprzeczność. Z jednej strony wiele publicznych szpitali tonie w gigantycznych długach, a z drugiej zatrudnieni w nich medycy inkasują bardzo wysokie pensje.

Gdyby przenieść ten mechanizm do sektora prywatnego, przypominałoby to sytuację, w której upadające przedsiębiorstwo utrzymuje ogromne wypłaty dla kadry, a jednocześnie prosi własnych klientów o darowizny na przetrwanie.

Dokładnie taki scenariusz ma realizować się w lubelskiej placówce. Z danych przytoczonych przez internetowy profil Informacje Giełdowe wynika, że rekordzista wśród lekarzy ze szpitala w Krasnymstawie inkasuje rocznie 1 243 494,20 zł brutto, co daje średnio około 100 tysięcy złotych co miesiąc. Kolejne miejsca w zestawieniu najwyższych płac zajmują stawki rzędu 888 000 zł rocznie, czyli około 74 000 zł miesięcznie, oraz 760 000 zł, co przekłada się na blisko 63 000 zł w miesiącu.

Trzeba jednak podkreślić, że wspomniany profil jako źródło tych wyliczeń wskazał rozmowę z opartym na sztucznej inteligencji botem Grok, co budzi poważne wątpliwości co do rzetelności zaprezentowanych sum.

Krew człowieka zalewa... Dyrektor szpitala 🏥w Krasnymstawie prosi o ziemniaki i marchew. Poniżej zarobki lekarzy: Kontrakty lekarzy placówki (top 5 rocznie brutto): 1⃣ 1 243 494,20 zł (średnio ok. 103 625 zł/mies.) 2⃣ 888 000 zł (ok. 74 000 zł/mies.) 3⃣ 760 000 zł (ok. 63 300 zł/mies.) 4⃣ 755 000 zł (ok. 62 900 zł/mies.) 5⃣ 719 000 zł (ok. 59 900 zł/mies.) Źródła w komentarzu.— Informacje Giełdowe (@GPW_Trader2022) November 10, 2026

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