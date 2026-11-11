Zakończyły się kilkudniowe, pełne niepewności poszukiwania krewnych Roberta Kosidły, zamordowanego podczas sobotniego ataku na Rynku Głównym w Krakowie. Odnalezieni bliscy potwierdzili, że tragicznie zmarły mężczyzna pochodził z Kraśnika na Lubelszczyźnie.

Właśnie w tej rodzinnej miejscowości spocznie zamordowany.

Ostatnie pożegnanie odbędzie się w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kraśniku. Uroczystości pogrzebowe Roberta Kosidły zaplanowano na sobotę, 14 listopada 2026 roku, na godzinę 14.00.

Zgodnie z treścią nekrologu, pół godziny wcześniej, o 13.30, wierni odmówią różaniec. Następnie rozpocznie się msza żałobna, po której urna z prochami zostanie złożona na lokalnym cmentarzu parafialnym.

Pochówek Roberta Kosidły nastąpi dokładnie w tydzień po dramatycznych zdarzeniach, w których stracił życie.

Poszukiwania rodziny Roberta Kosidły w Rybniku. Wszystko przez pomyłkę kupca

Bezpośrednio po ataku w sercu Krakowa przez wiele dni brakowało kontaktu z krewnymi Roberta Kosidły. Pierwsze doniesienia błędnie sugerowały bowiem, że ofiara zamachu wywodziła się ze śląskiego Rybnika.

W akcję poszukiwawczą zaangażowali się krakowscy sprzedawcy, którzy od lat znali zmarłego i korzystali z jego wsparcia. Zgłoszenie trafiło aż do urzędu miasta w Rybniku, jednak tamtejsi urzędnicy po weryfikacji baz nie potwierdzili żadnych związków mężczyzny z tym regionem.

Jak się później wyjaśniło, całe nieporozumienie wynikało ze zwykłego przejęzyczenia. Według ustaleń portalu ROW.info.pl, jeden z handlowców z Krakowa pomylił nazwy miast i błędnie wskazał Rybnik zamiast właściwego Kraśnika.

Właściwy trop udało się uchwycić we wtorek, 10 listopada. Redakcja przekazała wówczas około godziny 17 informację o nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z bliskimi zamordowanego.

Członkowie rodziny zweryfikowali miejsce pochodzenia Roberta oraz podali szczegóły organizacyjne dotyczące pochówku.

Zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Robert Kosidło zginął tuż przed wejściem do sklepu

Przebieg ostatnich chwil życia Roberta Kosidły przybliżył jego znajomy, Adam Szyfko, zajmujący się sprzedażą pamiątek na krakowskim Rynku Głównym. Z relacji przytaczanej także przez dziennik „Super Express” wynika, że w momencie rozpoczęcia strzelaniny mężczyzna przebywał w sąsiedztwie straganów.

Zgromadzeni na miejscu ludzie w pierwszej chwili nie rozumieli sytuacji. Dopiero po ułamku sekundy dotarło do nich, że napastnik z bronią otworzył ogień do przypadkowych przechodniów.

Na placu wybuchła panika i rozpoczęła się chaotyczna ucieczka. Część osób wbiegała do okolicznych lokali usługowych, a inni starali się jak najszybciej oddalić od źródła zagrożenia.

Robert razem z towarzyszącym mu kolegą skierował się do salonu odzieżowego Zara.

Szanse mężczyzny na szybką ucieczkę drastycznie zmniejszyły jednak problemy zdrowotne, będące skutkiem dawnego, groźnego wypadku we Włoszech. Z powodu utrudnionego poruszania się i utykania nie nadążał za resztą tłumu.

Podczas gdy Adam Szyfko zdołał bezpiecznie wbiec do środka, Roberta dosięgnęła kula tuż przed samym progiem lokalu. Trafiony mężczyzna osunął się na ziemię przy drzwiach wejściowych, a podjęta na miejscu reanimacja nie przyniosła rezultatu z uwagi na rozległe obrażenia.

W krwawym ataku na krakowskim rynku życie straciło łącznie sześć osób, a wśród zamordowanych znalazła się między innymi matka czworga dzieci.

Kim był Robert Kosidło? Kupcy z Krakowa wspominają ofiarę zamachu

Środowisko kupieckie z Rynku Głównego w Krakowie doskonale znało Roberta Kosidłę od wielu lat. Mężczyzna regularnie asystował przy montażu kramów, transporcie asortymentu oraz szykowaniu wózków pamiątkarskich, a także zajmował się handlem obrazami w rejonie Sukiennic.

Niepełnosprawność ruchowa nie przeszkadzała mu w zachowaniu aktywności zawodowej i niesieniu pomocy zaprzyjaźnionym sprzedawcom. Znajomi z Rynku zapamiętali go jako człowieka niezwykle uczciwego, życzliwego oraz bezinteresownego, który często przynosił handlowcom ciepłe posiłki, kawę lub herbatę.

W feralną sobotę, 7 listopada, również przyszedł do ścisłego centrum miasta, by wesprzeć kupców przy pakowaniu asortymentu. Nie przypuszczał, że tego dnia stanie się jedną z ofiar śmiertelnych zamachu na Rynku Głównym.

Kim były ofiary zamachu?