„Szkoły są i będą bezpieczne”. Władze miasta i służby uspokajają rodziców

Służby podnoszą gotowość i uspokajają

Po informacjach o potencjalnych zagrożeniach pojawiających się w przestrzeni medialnej, w Lublinie podjęto natychmiastowe działania sprawdzające. Władze miasta wspólnie z dyrektorami placówek oraz służbami mundurowymi zweryfikowały stan bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Jak podkreśla prezydent miasta, żadne ze zgłoszeń nie wskazywało na realne niebezpieczeństwo.

Te zagrożenia dotyczące różnych przypadków w Polsce, nie przekładają się na taki stan zagrożenia w Lublinie i zrobimy wszystko, żeby to bezpieczeństwo było zapewnione - mówił prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

W szkołach pojawiły się dodatkowe patrole policji i straży miejskiej, które na miejscu czuwają nad spokojem uczniów oraz kadry pedagogicznej. Ratusz zapowiedział także dalsze kroki, w tym rozbudowę szkolnego monitoringu i ograniczenie wstępu do budynków dla osób postronnych.

Autor: Mikołaj Borowiec

Zatrzymano dwie osoby

Mundurowi reagowali na każdy sygnał pochodzący od zaniepokojonych mieszkańców czy dyrekcji.

Przeprowadziliśmy na obecną chwilę 11 interwencji w rejonach szkół dotyczących obaw o bezpieczeństwo. Żadna z tych interwencji nie potwierdziła, że dochodziło do realnego zagrożenia życia - mówił Komendant Miejskiej Policji Adam Beczek.

Zatrzymano jednak dwie młode osoby - uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku 16 i 18 lat, które zamieszczały w internecie nieodpowiedzialne wpisy.

Ze wstępnych czynności, które wykonaliśmy wynika, że te wpisy to były głupie zachowania, nie zapowiadające jakichś działań ze strony tych osób, po prostu chęć pokazania się, zaistnienia w internecie i zdobycia dużego, zainteresowania ze strony innych - dodał komendant Beczek.

Zaapelował też do rodziców aby uważnie śledzili aktywność swoich dzieci w internecie.

Autor: Mikołaj Borowiec

Całoroczne patrole straży miejskiej

Działania służb w szkołach nie są nowością, jednak w ostatnich dniach przybrały na intensywności. Straż miejska kontynuuje patrole w rejonach placówek oświatowych, współpracując z pedagogami i dyrektorami. W piątek pełni służbę stacjonarną w 15 szkołach.

Przez cały rok codziennie odwiedzamy szkoły, spotykamy się z dyrektorami i z pedagogami w czasie patroli, badamy bezpieczeństwo - przypomniał komendant Straży Miejskiej w Lublinie, Jacek Kucharczyk.

Autor: Mikołaj Borowiec

Szkoły są przygotowane na różne scenariusze

O sytuacji z perspektywy samych placówek edukacyjnych opowiedział dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie, Michał Tarnowski. Jak zaznaczył, szkoły posiadają aktualne procedury na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, a przed lekcjami przeprowadzono krótkie odprawy z nauczycielami, by w porę rozwiać obawy młodzieży.

Pracujmy, dajmy się dzieciakom rozwijać, nie dajmy się zwariować - zaapelował Tarnowski.

Podkreślił też, że sam bez obaw posłał dziś swoje dzieci do szkoły i przedszkola.

Darzę te placówki zaufaniem i wiem, że dzieci są tam bezpieczne - dodał.

Przedstawiciele Ratusza oraz służb apelują o zachowanie spokoju i niepowielanie niezweryfikowanych plotek pojawiających się na komunikatorach internetowych.

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