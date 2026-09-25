Radość po głównej wygranej, a potem szok. Polak nie tak to sobie wyobrażał

Podczas środowego losowania Mini Lotto maszyna wskazała liczby: 8, 22, 26, 40 i 42. Komplet trafień znalazł się na kuponie zawartym w lubelskiej kolekturze.

Główna nagroda wyniosła dokładnie 412 899,20 zł. To pieniądze, które mogą wystarczyć m.in. na zakup mieszkania w wielu polskich miejscowościach, spłatę kredytu lub kupno drogiego samochodu. Nie wiadomo, na co zwycięzca zamierza przeznaczyć wygraną.

Szczęśliwy kupon kupiono przy ul. Turystycznej

Zakład przynoszący główną wygraną został zawarty w punkcie LOTTO przy ul. Turystycznej 1 w Lublinie. Wygranych tej wysokości nie odbiera się bezpośrednio w kolekturze. Można je wypłacić w kasie oddziału Totalizatora Sportowego. Od każdej nagrody przekraczającej 2280 zł automatycznie pobierany jest 10-procentowy podatek. Oznacza to, że właściciel szczęśliwego kuponu otrzyma 371 609,28 zł.

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Mini Lotto. Jakie są zasady gry?

W Mini Lotto należy wskazać pięć liczb z 42. Można wybrać je samodzielnie albo skorzystać z opcji chybił trafił. Pojedynczy zakład kosztuje 2 zł, a losowania odbywają się codziennie o godz. 22.