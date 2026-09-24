Miliony złotych popłyną na lubelskie Orliki. Minister sportu wręczył promesy samorządowcom

Mikołaj Borowiec
Mikołaj Borowiec
2026-09-24 19:21

Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki odwiedził dziś województwo lubelskie, przywożąc ze sobą bardzo dobre wiadomości dla lokalnych władz oraz młodych sportowców. Podczas konferencji prasowej wręczono dofinansowanie na rozwój infrastruktury sportowej, obejmujące zarówno budowę nowych obiektów, jak i modernizację tych istniejących.

Minister Jakub Rutnicki z grupą samorządowców trzymających czerwone teczki. O dotacjach na Orliki pisze Eska Lublin.
Autor: Mikołaj Borowiec

Miliony na lubelską infrastrukturę sportową

Podczas dzisiejszej konferencji w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki przekazał samorządowcom kwotę 12,5 miliona złotych. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie remontów wysłużonych Orlików oraz na programy inwestycji wojewódzkich, w tym m.in. budowę nowej hali sportowej.

Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski przedstawił szczegółowy bilans oraz dotychczasowy stan rozwoju bazy Orlików w regionie:

Mamy na terenie naszego województwa 150 Orlików. 14 kolejnych, dzięki życzliwości pana ministra, jest już w budowie, za chwilę będziemy mieli 164. Program modernizacji został utworzony z myślą o tych, które powstały kilkanaście lat temu. (...) W związku z czym na terenie naszego województwa Ministerstwo zainwestowało już w tym momencie ponad 10 milionów złotych. 25 z nich już zostało zmodernizowanych, kolejne 64 są w kolejce.

Wojewoda podkreślił również skalę wsparcia, jaka trafiła na Lubelszczyznę w ostatnich latach. Jak zaznaczył, od grudnia 2023 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na rozwój lokalnej bazy sportowej już 132 miliony złotych, co przełożyło się na realizację 144 różnych projektów.

Sport i zdrowie zamiast ekranów

Minister Jakub Rutnicki podkreślił, że priorytetem jest tworzenie nowoczesnych i bezpiecznych warunków do aktywności fizycznej, by zachęcić najmłodszych do odejścia od smartfonów i komputerów:

Inwestycja w sport to jest inwestycja w zdrowie naszych dzieciaków i w budowanie odporności naszego społeczeństwa. To najważniejsza odpowiedź, jeśli chodzi o to, co my politycy, Ministerstwo Sportu, ale też samorządowcy mamy zrobić, żeby nasze dzieciaki i nasze społeczeństwo chciało się jeszcze bardziej i chętniej ruszać. Obiekty sportowe muszą być wielką wizytówką.

Minister zwrócił też uwagę na skalę i tempo modernizacji obiektów sportowych w całej Polsce:

Gdy zostawałem ministrem sportu i turystyki otwierałem 300. Orlika. Dzisiaj w Polsce już jest otwarty 725., czyli mamy 425 obiektów. Wychodzi że średnio każdego dnia w Polsce, otwieramy jednego nowego lub wyremontowanego Orlika. Nigdy wcześniej takiego wielkiego placu budowy nie było.

Resort planuje już kolejne programy wsparcia na przyszły rok, w tym dedykowane fundusze na budowę hal sportowych, basenów oraz pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią. Obiekty te mają służyć zarówno dzieciom w trakcie zajęć szkolnych, jak i dorosłym oraz seniorom po godzinach lekcyjnych.

Zobacz tez naszą galerie zdjęć: Dofinansowanie na lubelskie Orliki

Mandaryna wystąpi z Wiśniewskim w "Tańcu z Gwiazdami"
Dofinansowanie na lubelskie Orliki
Galeria zdjęć 9
Lublin Radio ESKA Google News