Miliony złotych popłyną na lubelskie Orliki. Minister sportu wręczył promesy samorządowcom

Miliony na lubelską infrastrukturę sportową

Podczas dzisiejszej konferencji w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki przekazał samorządowcom kwotę 12,5 miliona złotych. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie remontów wysłużonych Orlików oraz na programy inwestycji wojewódzkich, w tym m.in. budowę nowej hali sportowej.

Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski przedstawił szczegółowy bilans oraz dotychczasowy stan rozwoju bazy Orlików w regionie:

Mamy na terenie naszego województwa 150 Orlików. 14 kolejnych, dzięki życzliwości pana ministra, jest już w budowie, za chwilę będziemy mieli 164. Program modernizacji został utworzony z myślą o tych, które powstały kilkanaście lat temu. (...) W związku z czym na terenie naszego województwa Ministerstwo zainwestowało już w tym momencie ponad 10 milionów złotych. 25 z nich już zostało zmodernizowanych, kolejne 64 są w kolejce.

Wojewoda podkreślił również skalę wsparcia, jaka trafiła na Lubelszczyznę w ostatnich latach. Jak zaznaczył, od grudnia 2023 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na rozwój lokalnej bazy sportowej już 132 miliony złotych, co przełożyło się na realizację 144 różnych projektów.

Sport i zdrowie zamiast ekranów

Minister Jakub Rutnicki podkreślił, że priorytetem jest tworzenie nowoczesnych i bezpiecznych warunków do aktywności fizycznej, by zachęcić najmłodszych do odejścia od smartfonów i komputerów:

Inwestycja w sport to jest inwestycja w zdrowie naszych dzieciaków i w budowanie odporności naszego społeczeństwa. To najważniejsza odpowiedź, jeśli chodzi o to, co my politycy, Ministerstwo Sportu, ale też samorządowcy mamy zrobić, żeby nasze dzieciaki i nasze społeczeństwo chciało się jeszcze bardziej i chętniej ruszać. Obiekty sportowe muszą być wielką wizytówką.

Minister zwrócił też uwagę na skalę i tempo modernizacji obiektów sportowych w całej Polsce:

Gdy zostawałem ministrem sportu i turystyki otwierałem 300. Orlika. Dzisiaj w Polsce już jest otwarty 725., czyli mamy 425 obiektów. Wychodzi że średnio każdego dnia w Polsce, otwieramy jednego nowego lub wyremontowanego Orlika. Nigdy wcześniej takiego wielkiego placu budowy nie było.

Resort planuje już kolejne programy wsparcia na przyszły rok, w tym dedykowane fundusze na budowę hal sportowych, basenów oraz pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią. Obiekty te mają służyć zarówno dzieciom w trakcie zajęć szkolnych, jak i dorosłym oraz seniorom po godzinach lekcyjnych.

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