Świdnik pomagał, jak on pomagał. 1,5 tony karmy dla zwierząt ku pamięci Łukasza Litewki

Hołd poprzez działanie

Akcja zbiórki karmy rozpoczęła się dzień po informacji o śmierci posła Łukasza Litewki. Jak podkreślali organizatorzy, jej celem było uczczenie pamięci polityka w sposób, który najlepiej oddaje jego życiową postawę – poprzez pomoc innym, w tym zwierzętom.

– W dniu wczorajszym rozpoczęliśmy akcję zbierania karmy dla zwierząt w związku ze śmiercią pana posła Łukasza Litewki. Była to akcja zainicjowana, aby w ten sposób oddać hołd temu politykowi, temu człowiekowi. Tak jak żył, tak chcieliśmy go upamiętnić – nie przez znicze i kwiaty, tylko przez to, z czym się kojarzył. […] Wszystko, co robił pan Łukasz do tej pory, było pewną iskrą, która powinna rozpalić płomień dobroci w naszym kraju – mówił Marcin Magier, radny miasta Świdnik.

Zbiórka odbywała się przez cały dzień – od godziny 8:00 do 21:00 – na ulicach miasta. W akcję zaangażowali się wolontariusze oraz setki mieszkańców, którzy przynosili karmę dla psów i kotów.

Realna pomoc dla schronisk

Efekt inicjatywy przerósł oczekiwania organizatorów. Łącznie udało się zebrać ponad 1,5 tony karmy, która już trafia do potrzebujących ośrodków.

Największa część została przekazana do schroniska „Pieski Świat” w Rybczewicach. Wsparcie otrzymają także inne organizacje, w tym działająca w Milejowie, gdzie pomoc trafi do kotów.

Zebrane dary stanowią istotne wsparcie dla placówek zajmujących się bezdomnymi zwierzętami. Organizatorzy podkreślają, że akcja była nie tylko formą pomocy, ale także początkiem szerszej współpracy i budowania lokalnej solidarności.

Tragiczna śmierć i pamięć o działalności

Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął tragicznie w czwartek 23 kwietnia podczas jazdy na rowerze. Do wypadku doszło na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej, gdzie samochód zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z jadącym z naprzeciwka rowerzystą. Mimo reanimacji życia posła nie udało się uratować.

Kierowca pojazdu został zatrzymany i usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Przyznał się do czynu, tłumacząc swoje zachowanie m.in. utratą przytomności. Sprawę bada prokuratura.

Litewka był szeroko znany z działalności społecznej i charytatywnej. Jego fundacja #TeamLitewka angażowała się w pomoc dzieciom, osobom poszkodowanym oraz zwierzętom. W czasie kampanii wyborczej w 2023 roku wykorzystał swoje materiały promocyjne, by promować adopcję psów ze schroniska, a po wyborach banery posłużyły do ocieplenia boksów dla zwierząt.

Pośmiertnie został odznaczony przez prezydenta Karola Nawrockiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pogrzeb posła odbędzie się w środę w Sosnowcu.

Akcja w Świdniku pokazuje, że pamięć o jego działalności wciąż inspiruje kolejne osoby do działania – dokładnie w duchu wartości, które reprezentował.

Zobacz także:

28