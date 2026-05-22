Świadomy Senior, Bezpieczny Senior. Rusza ogólnopolski program

To wspólna inicjatywa Ministerstwa Polityki Senioralnej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, która ma pomóc chronić osoby starsze przed przestępcami.

W każdym województwie będziemy inaugurować spotkania dotyczące edukacji prawnej. Dostarczycielami tej wiedzy są eksperci, fachowcy, praktycy. Będzie mowa na przykład na tych spotkaniach - o umowie o dożywocie, co to jest, co to jest testament, jak można się z tego wycofać - podkreśla Marzena Okła-Drewnowicz pełnomocnik rządu do spraw Polityki Senioralnej.

Przestępcy coraz częściej przenoszą się do internetu, wykorzystują nowe technologie i płatności online, by wyłudzać pieniądze od nieświadomych zagrożenia seniorów. Tylko w 2024 roku policja odnotowała blisko 4 tysiące oszustw metodą „na wnuczka”.

Nasz program jest multidyscyplinarny, czyli mówimy i o prawie, i o internecie, i o rzeczywistości realnej. Wiemy, że najczęściej seniorzy padają ofiarą przestępstw przeciwko mieniu, więc duża część tej aktywności będzie skierowana na to, żeby wyposażyć ich w wiedzę i świadomość. jak uniknąć tych zagrożeń. Tak żeby czuli się bezpieczni - mówi wiceminister sprawiedliwości Sławomir Pałka.

W całym kraju mają być organizowane spotkania z ekspertami: policjantami, notariuszami, przedstawicielami ZUS-u czy rzecznikami praw konsumenta. 2 czerwca eksperci pojawią się w Gdańsku, a następnie w Małopolsce.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Nowy ośrodek przy COZL

7