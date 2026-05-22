Dwie osoby zginęły w nocnym pożarze pod Lublinem. Śledczy pracują w m. Tomaszowice-Kolonia

W pożarze drewnianego budynku mieszkalnego zginęły dwie osoby.

Ratownicy ewakuowali z płonącego pustostanu 52-letnią kobietę. Mimo trwającej blisko godzinę reanimacji, jej życia nie udało się uratować. Wewnątrz budynku odnaleziono również zwłoki mężczyzny, w wieku 66 lat.

W pogorzelisku znaleziono ciała dwóch osób. Prokurator zdecydował o skierowaniu ich na sekcję zwłok – powiedział nam prokurator Marcin Kozak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Najważniejszą pracę wykonają teraz biegli.

W tej sprawie w Prokuraturze Rejonowej Lublin-Północ zostanie wszczęte śledztwo, w którego toku zostanie powołany biegły z zakresu pożarnictwa. To on, po dokonaniu oględzin, będzie mógł się wypowiedzieć odnośnie do przyczyn pożaru – dodaje Kozak.

Ogień wybuchł w czwartek (21.05) późnym wieczorem, a z żywiołem walczyło siedem zastępów straży pożarnej.

Teren jest odgrodzony taśmami policyjnymi, mieszkańcy są w szoku.

To był mój wuj. Był niepełnosprawny, miał przepuklinę i chodził o kulach. On mieszkał tu, w Tomaszowicach. Ta kobieta przyjechała z Lublina, mieszkała już ze 3 lata – mówił jeden z mieszkańców w rozmowie z dziennikarzem SuperExpressu, Mariuszem Muchą.

