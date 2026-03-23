Sukces firmy z regionu. Makaron z woj. lubelskiego doceniony na świecie

Międzynarodowe wyróżnienie dla lubelskiej firmy

Powody do dumy ma Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK S.A., której produkt został doceniony przez międzynarodowe grono ekspertów. Jak czytamy w poście firmy, „Makaron Niski Indeks Glikemiczny został jednym ze zwycięzców Mintel 2026 w kategorii Food & Drinks EMEA”.

To wyróżnienie przyznawane jest w ramach globalnego programu, który wskazuje najbardziej innowacyjne produkty konsumenckie na świecie. Co istotne, nie jest to klasyczny ranking – nie ma tu podium ani miejsc. Wszystkie wybrane produkty traktowane są równorzędnie jako przykłady najciekawszych rozwiązań i trendów na rynku FMCG. W praktyce oznacza to, że lubelski makaron znalazł się w elitarnym gronie produktów wyznaczających kierunki rozwoju branży spożywczej.

Jak podkreśla firma w swoich mediach społecznościowych, to dowód na to, że „polska innowacja może być zauważona i doceniona na arenie międzynarodowej”, a jednocześnie impuls do dalszego rozwoju. Zaznaczają również, że sukces to efekt pracy całego zespołu oraz współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, który zapewnił wsparcie naukowe przy tworzeniu produktu. Wyróżnienie Mintel to także sygnał dla rynku – rośnie znaczenie żywności odpowiadającej na realne potrzeby konsumentów, w tym produktów o korzystnych właściwościach zdrowotnych, takich jak niski indeks glikemiczny.

Czym jest Mintel Most Innovative 2026?

Mintel Most Innovative 2026 to globalny program wyróżnień przygotowywany przez firmę badawczą Mintel. Obejmuje on produkty z kategorii żywności i napojów, kosmetyków oraz artykułów gospodarstwa domowego. W centrum uwagi znajdują się tzw. dobra szybkozbywalne (CPG), czyli produkty codziennego użytku. Jury składające się z ekspertów branżowych – przedstawicieli międzynarodowych firm, naukowców i mediów – ocenia zgłoszenia pod kątem innowacyjności, realnej potrzeby konsumenta oraz potencjału rynkowego. Program pełni rolę swoistego „barometru innowacji”, pokazując, jakie trendy będą kształtować rynek w najbliższych latach.

Kolejne sukcesy POL-MAK

Międzynarodowe wyróżnienie to nie jedyny sukces firmy z regionu. POL-MAK został uhonorowany tytułem Ambasadora Województwa Lubelskiego za 2024 rok w kategorii „Firma” oraz jest laureatem projektu gospodarczego Marka Lubelskie. To potwierdza silną pozycję przedsiębiorstwa nie tylko na rynku krajowym, ale i poza jego granicami. Sukces makaronu o niskim indeksie glikemicznym pokazuje, że lokalne firmy mogą skutecznie konkurować na globalnej scenie, łącząc tradycję z nowoczesnym podejściem do produkcji żywności.

