Studenci mieli „CONCRETNE WYZWANIE”. Pracowali nad najtrwalszym betonem.

- Celem tego konkursu jest dopracowanie takiej mieszanki, która będzie najbardziej wytrzymała i która będzie produkować najmniej śladu węglowego. Każdy z zespołów dąży do tego, żeby spełnić te wymagania. Każdy zespół wykonuje trzy próbki sześcienne o boku 150 mm, żeby potem zbadać wytrzymałość na trzech próbkach i wyznaczyć średnią. Wytrzymałość badamy po 28 dniach - mówi Bogdan Bobek prezes Koła Naukowego Technologii Budownictwa „Aedificatio” z Politechniki Lubelskiej.

W zmaganiach wzięło udział 12 zespołów z różnych uczelni technicznych z całej Polski, między innymi ze Szczecina, Poznania, czy Warszawy.

- Przyjechaliśmy zamieszać beton. Musi to być specjalna mieszanka. Mieliśmy przygotowane przez uczelnię w Lublinie specjalne materiały, więc próbowaliśmy ją też odtworzyć u siebie, ale wiadomo tutaj materiały były lekko inne, więc nie do końca wyszło tak jak się spodziewaliśmy, ale mamy nadzieję, że będzie dobrze. Tak naprawdę najważniejsza była wytrzymałość na ściskanie. W naszych obliczeniach spodziewamy się około 70 MPa. Można to porównać do połowy małego samochodu osobowego, czyli że takie obciążenie ta kostka wytrzyma - mówi Weronika Janowska z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, jedna z uczestniczek konkursu.

Była to już 7 edycja konkursu „CONCRETNE WYZWANIE”. Teraz po upływie 28 dni, czyli po czasie dojrzewania betonu próbki zostaną poddane badaniom wytrzymałości na ściskanie oraz zostanie obliczony ślad węglowy. Zwycięży zespół, który osiągnie najwyższy współczynnik wytrzymałości do śladu węglowego.

