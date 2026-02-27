Stan lubelskich dróg w ogniu krytyki. Radni alarmują, że nawierzchnia pozostawia wiele do życzenia i zagraża bezpieczeństwu

Pierwszą interpelację - na początku lutego - dotyczącą stanu dróg w mieście skierował do lubelskiego Ratusza radny Robert Derewenda.

Przedstawiamy piramidę, piramidę odpowiedzialności. Pan prezydent Krzysztof Żuk jako odpowiedzialny za budżet miasta bierze odpowiedzialność i bierze pieniądze za tą odpowiedzialność. Następnie, pan prezydent Tomasz Fulara - nie wystarczą, jakieś fotografie, wpisy na Facebooka - to zdecydowanie za mało. My patrzymy na drogi, na drogi po których porusza się lubelska komunikacja i ta sytuacja również generuje koszty, dlatego że trzeba te autobusy, te trolejbusy przez to naprawiać. Nie może być tak, że mieszkańcy, którzy płacą podatki w mieście, muszą być jeszcze narażeni na to, że muszą płacić wysokie koszty za zaniedbania tych konkretnych osób - podkreślał radny Robert Derewenda przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Z apelem o stan nawierzchni i prowadzone prace zwrócił się także radny Bartłomiej Bałaban.

Złożyłem taką interpelację, w której apelowałem o to, aby drogi zostały naprawiane w sposób fachowy i żeby ta naprawa dróg była solidna i szybka. Tymczasem, jak zauważyliśmy, na lubelskich drogach pojawiło się wiele słupków takich, które zostały wkładane w dziury, wiele takich mijaków. Widzieliśmy nawet zdjęcia, że ktoś jeszcze choinkę po świętach włożył w taką dziurę. Apeluję o to, aby nie robić prowizorki, aby jednak te drogi były naprawiane szybko aby kierowcy nie musieli specjalnie przyhamowywać. Ta sytuacja stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo na drogach, a bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jak widzimy, na ulicy Orkana nie są reperowane w sposób solidny. Znowu jest to lepiszcze i znowu jest to po prostu takie lepienie dróg do kolejnego przymrozku, do kolejnego opadu deszczu - wskazywał radny Bartłomiej Bałaban.

Prace w tym sezonie rozpoczęły się, gdy pozwoliła na to pogoda i dalej są prowadzone.

Oczywiście te poziomowe trudności są i nie tylko Lublin się z nimi boryka. Zima była niestandardowa. Ona statystycznie była najbardziej mroźna i najtrudniejsza dla drogowców, chyba od kilku lat, więc była szczególnie trudna. Natomiast nasza reakcja nastąpiła w momencie, kiedy temperatury spadły i można było technologicznie pewne rzeczy robić. Już od poniedziałku staramy się te ubytki usuwać i frezować, czyli dokonywać niezbędnych remontów, tak żeby jak najszybciej przywrócić drogi do użytkowania. Tutaj oczywiście prosimy o odrobinę cierpliwości. Postaramy się jak najszybciej te wszystkie problemy i wady drogowe usunąć - podkreśla Tomasz Fulara zastępca prezydenta Lublina.

"Działania Miasta są skierowane na polepszenie infrastruktury drogowej."

Z punktu widzenia drogowego i strategicznego staramy się na tyle reagować na ile możemy. Wiele inwestycji drogowych już zmieniło oblicze Miasta oraz funkcjonowanie i komfort życia mieszkańców. Przypomnę, że w zeszłym roku oddana została inwestycja w postaci Lubelskiego Lipca, czy przedłużenie ulicy Węglarza, obecnie remontujemy Unii Lubelskiej, więc ja bym zachęcił radnych Prawa i Sprawiedliwości do patrzenia na Miasto trochę w taki optymistyczny sposób, bo jest naprawdę piękne - dodaje prezydent Fulara.

Miejskie służby monitorują stan nawierzchni we wszystkich rejonach miasta i prowadzą intensywne działania naprawcze - przekazał nam Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

Zimowa aura w tym sezonie była wyjątkowo intensywna. Częste wechania temperatur - od mrozów po odwilże - wyraźnie odbiły się na stanie lubelskich ulic. Wykorzystując okienko pogodowe, czyli pojawiające się w ostatnim czasie dodatnie temperatury, Miasto rozszerzyło na pełną skalę pracę w ramach zimowych napraw. Roboty zostały zintensyfikowane we wszystkich rejonach miasta i prowadzone są w trybie trzy-zmianowym również w nocy. Drogowcy realizują pracę w zakresie uzupełnienia ubytków betonem asfaltowym na gorąco. Wczoraj drogowcy naprawili nawierzchnię w ciągu ulic Orkana, Głębokiej, Rabego, Budowlanej, Inżynierskiej, Energetyków, Janowskiej, Wolskiej i Zwycięskiej. Czekamy aż pogoda się ustabilizuje i przystępujemy w dalszej kolejności do zaplanowanych na ten rok docelowych remontów - przekazała nam Monika Fisz rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

Dzisiaj(27.02) w ramach napraw prace prowadzone były na kolejnych ulicach, między innymi na Skłodowskiej, Zwycięskiej czy Romera.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Najpiękniejsze imiona dla bliźniaków. Takie zestawienia pasują do siebie idealnie

20