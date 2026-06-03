Pepco Group stawia Dealz na sprzedaż

Grupa Pepco podjęła decyzję o sprzedaży całej sieci sklepów Dealz działającej w Polsce. Na rynku funkcjonują obecnie 344 placówki, które mają trafić w ręce nowego właściciela. Proces dezinwestycji już się rozpoczął, a spółka prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami.

Dealz zamyka się w Polsce?

Sprzedaż Dealz w Polsce wynika z tego, iż Pepco chce skoncentrować się na swoim głównym segmencie działalności, czyli marce Pepco i sprzedaży produktów non-food. Z kolei Dealz działa w segmencie FMCG, który – według analiz spółki – nie spełnia już oczekiwań pod względem rentowności i kierunku rozwoju.

Co ważne, na ten moment nie ma informacji o planowanych masowych zamknięciach sklepów Dealz. Sama sprzedaż sieci nie oznacza automatycznie zniknięcia marki z rynku. W praktyce oznacza to, że sklepy mogą dalej działać, ale pod nowym właścicielem i ewentualnie zmienioną strategią biznesową.

Jesteśmy w trakcie procesu sprzedaży Dealz. To dla nas strategicznie słuszne posunięcie. Obecnie rozmawiamy z zainteresowanymi stronami i potwierdzamy nasz zamiar i zobowiązanie do sprzedaży Dealz przed końcem naszego roku obrotowego - mówił w rozmowie z Polską Agencją Prasową prezes Grupy Pepco, Stephan Borchert.

Pepco Group - sklepy sieci

Grupa Pepco Group historycznie obejmowała trzy główne sieci handlowe:

Pepco: największa marka grupy, obecna m.in. w Polsce i wielu krajach Europy. Oferuje odzież, artykuły dla domu, zabawki i produkty codziennego użytku.

największa marka grupy, obecna m.in. w Polsce i wielu krajach Europy. Oferuje odzież, artykuły dla domu, zabawki i produkty codziennego użytku. Dealz: sieć dyskontów oferująca artykuły spożywcze i przemysłowe.

sieć dyskontów oferująca artykuły spożywcze i przemysłowe. Poundland: brytyjska sieć dyskontów. W 2025 r. została sprzedana funduszowi Gordon Brothers, ponieważ Pepco Group postanowiła skoncentrować się głównie na marce Pepco.

Obecnie strategia Pepco Group zakłada uproszczenie działalności i skupienie się przede wszystkim na marce Pepco jako głównym filarze biznesu. Poundland został już sprzedany, a przyszłość Dealz w Polsce - jak wspominaliśmy - również zmierza w kierunku oddzielenia od grupy.

Te nowe komplety z lnem z Pepco to prawdziwy hit! Mają świetny skład i kosztują grosze